Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Джонсон у Києві оголосив про виділення £54 млн військової допомоги Україні

"Європейська правда"Середа, 24 серпня 2022, 17:14

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час неоголошеного візиту до Києва у середу оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 54 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення британського уряду.

Новий пакет військової допомоги доповнює підготовку Великою Британією транспортних засобів для пошуку мін у водах біля свого узбережжя. Найближчими тижнями український персонал навчать їх використовувати у водах Великої Британії.

Реклама:

До військової допомоги входять безпілотні системи спостереження та протитанкові боєприпасами. Це, зокрема, 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах і призначені для виявлення сил противника, що наближаються.

"Військовослужбовців можна навчити керувати безпілотними літальними апаратами, які менші за мобільний телефон, менш ніж за 20 хвилин. Кожен дрон передає відео в реальному часі та нерухомі зображення, щоб наземні сили могли безпечно захищати міські території", – пояснюють у британському уряді.

"Сьогоднішній пакет підтримки надасть хоробрим і стійким Збройним силам України ще один приріст у спроможності, дозволяючи їм продовжувати відштовхувати російські сили та боротися за свою свободу", – заявив Джонсон.

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначають у британському уряді, Велика Британія виділила понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів військової та фінансової допомоги Україні з початку вторгнення в лютому 2022 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у середу, коли Україна святкує День незалежності, втретє з початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав до Києва.

Теми: Борис Джонсонгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Борис Джонсон
COVID-вечірки і Джонсон: фахівці розблокували телефон, пароль від якого забув експрем’єр
Джонсон про звільнення Пристайка: Він був чудовим послом
Джонсон дорікнув НАТО за нерішучість: Саме тому Путін розпочав війну
Останні новини
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
Усі новини...
Реклама: