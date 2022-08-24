Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Джонсон в Киеве объявил о выделении 54 млн фунтов военной помощи Украине

"Европейская правда"Среда, 24 августа 2022, 17:14

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев в среду объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 54 млн фунтов стерлингов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщения британского правительства.

Новый пакет военной помощи дополняет подготовку Великобританией транспортных средств для поиска мин в водах у своего побережья. В ближайшие недели украинский персонал научат их использовать в водах Великобритании.

Реклама:

В военную помощь входят беспилотные системы наблюдения и противотанковые боеприпасы. Это, в частности, 850 ручных микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для использования в городах и селах и предназначены для обнаружения приближающихся сил противника.

"Военнослужащих можно научить управлять беспилотными летательными аппаратами меньше мобильного телефона менее чем за 20 минут. Каждый дрон передает видео в реальном времени и неподвижные изображения, чтобы наземные силы могли безопасно защищать городские территории", - объясняют в британском правительстве.

"Сегодняшний пакет поддержки предоставит храбрым и стойким Вооруженным силам Украины еще один прирост в возможности, позволяя им продолжать отталкивать российские силы и бороться за свою свободу", - заявил Джонсон.

ВИДЕО ДНЯ

Как отмечают в британском правительстве, Великобритания выделила более 2,3 млрд фунтов стерлингов военной и финансовой помощи Украине с начала вторжения в феврале 2022 года.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, когда Украина празднует День независимости, в третий раз с начала полномасштабного вторжения России приехал в Киев.

Темы: Борис Джонсонденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Борис Джонсон
COVID-вечеринки и Джонсон: разблокирован телефон, пароль от которого забыл экс-премьер
Джонсон об увольнении Пристайко: Он был замечательным послом
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
Последние новости
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
Все новости...
Реклама: