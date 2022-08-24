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Окупанти намагалися наступати на п’яти напрямках, отримали відсіч – Генштаб

Станіслав ПогоріловСереда, 24 серпня 2022, 18:43
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники здійснили невдалі спробі наступу на Слов’янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Південнобузькому напрямках, отримали відсіч Збройних сил України.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Деталі: На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії районів Харкова, Світличного, Слатиного, Руських Тишків та ще двадцяти населених пунктів. Задіяв авіацію для ударів біля Верхнього Салтова, Пришиба, Рубіжного і Одноробівки.

На Слов’янському напрямку вогнем ствольної та реактивної артилерії противник впливав на райони Словʼянська, Долини, Бражківки, Богородичного, Краснопілля, Костянтинівки та Дібрівного. Здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Нової Дмитрівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли поблизу Сіверська, Григорівки, Спірного, Івано-Дарʼївки та Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку обстрілів із ствольної та реактивної артилерії противника зазнали райони населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Соледар, Весела Долина, Бахмутське, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Васюківка, Кодема, Білогорівка та Яковлівка. Ударами авіації ворог намагався зруйнувати важливі обʼєкти в районах міст Соледар та Бахмут.

Окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема. Отримали відсіч та ретирувалися.

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На Авдіївському напрямку ворог задіяв ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів неподалік Авдіївки, Олександрополя, Опитного, Водяного, Новобахмутівки, Красногорівки і Невельського. Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Марʼїнка, Олександропіль та Водяне.

Наступальними та штурмовими діями, вже вкотре окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське. Успіху не мали, традиційно зазнали втрат та відійшли.

На Новопавлівському напрямку удари авіації противника зафіксовано неподалік Володимирівки, Павлівки та Новомайорського.

Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямках населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Велика Новосілка.

На Запорізькому напрямку ворог обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Новополя, Малих Щербаків, Оріхова та ще п’ятнадцяти  населених пунктів. Ударів авіації противника зазнали території біля Новосілки, Полтавки, Новополя і Дорожнянки.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжує виконувати завдання з блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураження військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України.

На Південнобузькому напрямку ворог, з метою стримування наших військ, обстрілював із наявних засобів вогневого ураження території по лінії зіткнення. Задіяв авіацію для ударів по районах населених пунктів Трудолюбівка, Андріївка, Потьомкине, Олександрівка, Лозове, Велике Артакове та Біла Криниця.

Здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Миколаївки. Українські воїни завдали ворогу втрат та відкинули назад.

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Теми: війнаУкраїнаРосія
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