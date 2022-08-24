У Нью-Йорку перехрестя в Брайтон-Біч офіційно перейменували на "Український шлях"
Середа, 24 серпня 2022, 19:22
Амбасадорка України в США Оксана Маркарова повідомила, що завершено перейменування перехрестя в Брайтон-Біч на "Український шлях" у Нью-Йорку.
Джерело: Маркарова у Facebook
Пряма мова Маркарової: "Кожен може зробити внесок в нашу боротьбу за незалежність і кожен внесок важливий! А деякі, як перейменування перехрестя на Брайтоні в Ukrainian Way, яке успішно завершилось сьогодні в День незалежності ще й надзвичайно символічний!"
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Деталі: Маркарова подякувала всім, хто не тільки згенерував ідею щодо перейменування, але й довів її до завершення.
Довідка: Район Брукліна Брайтон-Біч відомий великими спільнотами росіян та вихідців із колишнього СРСР. Його навіть називають "Маленька Одеса".