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У Нью-Йорку перехрестя в Брайтон-Біч офіційно перейменували на "Український шлях"

Станіслав ПогоріловСереда, 24 серпня 2022, 19:22
Фото: Оксана Маркарова у Facebook

Амбасадорка України в США Оксана Маркарова повідомила, що завершено перейменування перехрестя в Брайтон-Біч на "Український шлях" у Нью-Йорку.

Джерело: Маркарова у Facebook

Пряма мова Маркарової: "Кожен може зробити внесок в нашу боротьбу за незалежність і кожен внесок важливий! А деякі, як перейменування перехрестя на Брайтоні в Ukrainian Way, яке успішно завершилось сьогодні в День незалежності ще й надзвичайно символічний!"

 

Деталі: Маркарова подякувала всім, хто не тільки згенерував ідею щодо перейменування, але й довів її до завершення.

 

Довідка: Район Брукліна Брайтон-Біч відомий великими спільнотами росіян та вихідців із колишнього СРСР. Його навіть називають "Маленька Одеса".

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