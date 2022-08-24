В Нью-Йорке перекресток в Брайтон-Бич официально переименовали в "Украинский путь"

Посольство Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что завершено переименование перекрестка в Брайтон-Бич в "Украинский путь" в Нью-Йорке.

Источник: Маркарова в Facebook

Прямая речь Маркаровой: "Каждый может внести вклад в нашу борьбу за независимость и каждый вклад важен! А некоторые, как переименование перекрестка на Брайтоне в Ukrainian Way, успешно завершившегося сегодня в День независимости еще и чрезвычайно символический!"

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Детали: Маркарова поблагодарила всех, кто не только сгенерировал идею относительно переименования, но и довел ее до завершения.

Справка: Район Бруклина Брайтон-Бич известен большими сообществами россиян и выходцев из бывшего СССР. Его даже называют "Маленькая Одесса".