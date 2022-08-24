Ющенко: Путін уже програв, але ми ще не виграли

Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що Володимир Путін війну проти України уже програв, от тільки Україна її ще не виграла.

Джерело: Ющенко в інтерв'ю Українській правді

Пряма мова: "Останні три дні, які наповнені подіями від Джанкою до всіх аеропортів, які дістали українські партизани, дає велику надію. Це все говорить про те, що ми знаходимося у ситуації, коли Путін уже програв, безумовно. Але ми ще не виграли".

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Деталі: За словами Ющенка, українці "вже дали жару" Путіну і продемонстрували світу, що можуть боротися.

Колишній президент сподівається, що позиція Заходу щодо війни в Україні "буде переглядатися в точку більшої мобілізації, більш швидкої і відчутної допомоги Україні".

Повне інтерв'ю Ющенка Українській правді читайте у четвер 25 серпня на нашому сайті.