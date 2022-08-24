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Ющенко: Путін уже програв, але ми ще не виграли

Євген КізіловСереда, 24 серпня 2022, 19:27
Ющенко: Путін уже програв, але ми ще не виграли
Віктор ющенко, Getty Images

Третій президент України Віктор Ющенко вважає, що Володимир Путін війну проти України уже програв, от тільки Україна її ще не виграла.

Джерело: Ющенко в інтерв'ю Українській правді

Пряма мова: "Останні три дні, які наповнені подіями від Джанкою до всіх аеропортів, які дістали українські партизани, дає велику надію. Це все говорить про те, що ми знаходимося у ситуації, коли Путін уже програв, безумовно. Але ми ще не виграли".

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Деталі: За словами Ющенка, українці "вже дали жару" Путіну і продемонстрували світу, що можуть боротися.

Колишній президент сподівається, що позиція Заходу щодо війни в Україні "буде переглядатися в точку більшої мобілізації, більш швидкої і відчутної допомоги Україні".

Повне інтерв'ю Ющенка Українській правді читайте у четвер 25 серпня на нашому сайті.

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Теми: ЮщенковійнаПутін
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