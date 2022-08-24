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Ющенко: Путин уже проиграл, но мы еще не выиграли

Евгений КизиловСреда, 24 августа 2022, 19:27
Ющенко: Путин уже проиграл, но мы еще не выиграли
Виктор ющенко, Getty Images

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что Владимир Путин войну против Украины уже проиграл, вот только Украина ее еще не выиграла.

Источник: Ющенко в интервью Украинской правде

Прямая речь: "Последние три дня, которые наполнены событиями от Джанкоя до всех аэропортов, до которых добрались украинские партизаны, дает большую надежду. Это все говорит о том, что мы находимся в ситуации, когда Путин уже проиграл, безусловно. Но мы еще не выиграли".

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Детали: По словам Ющенко, украинцы "уже дали жару" Путину и продемонстрировали миру, что могут бороться.

Бывший президент надеется, что позиция Запада по поводу войны в Украине "будет пересматриваться в точку большей мобилизации, более быстрой и ощутимой помощи Украине".

Полное интервью Ющенко Украинской правде читайте в четверг 25 августа на нашем сайте.

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Темы: ЮщенковойнаПутин
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