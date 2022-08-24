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Ющенко: Путин уже проиграл, но мы еще не выиграли

Евгений КизиловСреда, 24 августа 2022, 19:27
Виктор ющенко, Getty Images

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что Владимир Путин войну против Украины уже проиграл, вот только Украина ее еще не выиграла.

Источник: Ющенко в интервью Украинской правде

Прямая речь: "Последние три дня, которые наполнены событиями от Джанкоя до всех аэропортов, до которых добрались украинские партизаны, дает большую надежду. Это все говорит о том, что мы находимся в ситуации, когда Путин уже проиграл, безусловно. Но мы еще не выиграли".

Детали: По словам Ющенко, украинцы "уже дали жару" Путину и продемонстрировали миру, что могут бороться.

Бывший президент надеется, что позиция Запада по поводу войны в Украине "будет пересматриваться в точку большей мобилизации, более быстрой и ощутимой помощи Украине".

Полное интервью Ющенко Украинской правде читайте в четверг 25 августа на нашем сайте.

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Темы: ЮщенковойнаПутин
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