Ющенко: Путин уже проиграл, но мы еще не выиграли

Третий президент Украины Виктор Ющенко считает, что Владимир Путин войну против Украины уже проиграл, вот только Украина ее еще не выиграла.

Источник: Ющенко в интервью Украинской правде

Прямая речь: "Последние три дня, которые наполнены событиями от Джанкоя до всех аэропортов, до которых добрались украинские партизаны, дает большую надежду. Это все говорит о том, что мы находимся в ситуации, когда Путин уже проиграл, безусловно. Но мы еще не выиграли".

Детали: По словам Ющенко, украинцы "уже дали жару" Путину и продемонстрировали миру, что могут бороться.

Бывший президент надеется, что позиция Запада по поводу войны в Украине "будет пересматриваться в точку большей мобилизации, более быстрой и ощутимой помощи Украине".

Полное интервью Ющенко Украинской правде читайте в четверг 25 августа на нашем сайте.