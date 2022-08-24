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Джонсон став членом клубу лояльності "Укрзалізниці", бо тричі приїхав до Києва потягом

"Європейська правда"Середа, 24 серпня 2022, 19:25

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін вручив прем’єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону картку лояльності перевізника – таким чином Джонсон став першим членом UZ Loyalty Club.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" у Facebook.

"Прем’єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон вже втретє обрав залізницю для подорожі до Києва, а отже, став першим власником картки лояльності, врученої безпосередньо головою правління "Укрзалізниці", – йдеться в дописі.

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Перевізник додав, що планує повномасштабний запуск програми лояльності "вже найближчим часом", а поки приймає побажання, яким саме користувачі "Укрзалізниці" хотіли б бачити UZ Loyalty Club.

Клуби лояльності – це спеціальні програми, до яких бренди долучають своїх постійних клієнтів. Участь у програмах лояльності дає змогу користуватися додатковими послугами, недоступними звичайним клієнтам.

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Зауважимо, що Борис Джонсон не став першим іноземним лідером, який тричі приїхав до Києва з початку повномасштабного вторгнення. У квітні, травні й нещодавно – 23 серпня – до України залізницею подорожував польський президент Анджей Дуда, якому, однак, не вручили картку лояльності "Укрзалізниці".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у середу, коли Україна святкує День незалежності, втретє з початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав до Києва. Там він оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі 54 мільйонів фунтів стерлінгів.

Крім того, Джонсон отримав найвищу відзнаку України для іноземного громадянина – "Орден Свободи", а також отримав іменну табличку на Алеї сміливості, відкритій напередодні Зеленським і президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Теми: Борис ДжонсонУкрзалізниця
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