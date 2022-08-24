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Джонсон стал членом клуба лояльности "Укрзализныци", потому что трижды приехал в Киев поездом

"Европейская правда"Среда, 24 августа 2022, 19:25

Председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин вручил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону карточку лояльности перевозчика – таким образом Джонсон стал первым членом UZ Loyalty Club.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Facebook.

"Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон уже в третий раз выбрал железную дорогу для путешествия в Киев, а значит, стал первым владельцем карты лояльности, врученной непосредственно председателем правления "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

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Перевозчик добавил, что планирует полномасштабный запуск программы лояльности "уже в ближайшее время", а пока принимает пожелания, каким именно пользователи "Укрзализныци" хотели бы видеть UZ Loyalty Club.

Клубы лояльности – это специальные программы, в которые бренды приобщают своих постоянных клиентов. Участие в программах лояльности позволяет воспользоваться дополнительными услугами, недоступными обычным клиентам.

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Заметим, что Борис Джонсон не стал первым иностранным лидером, который трижды приехал в Киев с начала полномасштабного вторжения. В апреле, мае и недавно – 23 августа – в Украину по железной дороге путешествовал польский президент Анджей Дуда, которому, однако, не вручили карточку лояльности "Укрзализныци".

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, когда Украина празднует День Независимости, в третий раз с начала полномасштабного вторжения России приехал в Киев. Там он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 54 миллионов фунтов стерлингов.

Кроме того, Джонсон получил высшее отличие Украины для иностранного гражданина - "Орден Свободы", а также получил именную табличку на Аллее смелости, открытой накануне Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой.

Темы: Борис ДжонсонУкрзализныця
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