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Трасс заявила, що на посаді прем'єра Британії буде готова застосувати ядерну зброю

"Європейська правда"Середа, 24 серпня 2022, 20:33
Ліз Трасс, Getty Images

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що в разі обрання на посаду глави британського уряду буде готова застосувати ядерну зброю, навіть якщо це означатиме "глобальне знищення".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yahoo News.

Під час дебатів, організованих Times Radio, в середу ввечері ведучий спитав Трасс про можливість застосування ядерної зброї. Вона відповіла без емоцій : "Я вважаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра, і я готова це зробити".

На уточнювальне питання, як таке рішення змусить Трасс почуватися, вона сказала: "Я готова це зробити", викликавши овації присутніх.

Велика Британія є ядерною державою з 1952 року та є однією з п’яти офіційно визнаних ядерних держав згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Наразі вона має 225 ядерних боєголовок і здійснює постійну програму стримування на морі.

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Загроза глобальної ядерної війни зросла після спроби президента РФ Владіміра Путіна вторгнутися в Україну в лютому, що посилило напруженість між сусідніми державами-членами НАТО. Зокрема Росія була переведена в стан ядерної готовності.

За даними останніх опитувань, Ліз Трасс виграє боротьбу за посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра у колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.

Читайте також: "Для РФ тактична ядерна зброя – просто інструмент, зі сценарієм нападу на НАТО".

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Теми: Велика Британіяядерна зброяпрем'єр
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