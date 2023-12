Трасс заявила, що на посаді прем'єра Британії буде готова застосувати ядерну зброю

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що в разі обрання на посаду глави британського уряду буде готова застосувати ядерну зброю, навіть якщо це означатиме "глобальне знищення".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yahoo News.

Під час дебатів, організованих Times Radio, в середу ввечері ведучий спитав Трасс про можливість застосування ядерної зброї. Вона відповіла без емоцій : "Я вважаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра, і я готова це зробити".

На уточнювальне питання, як таке рішення змусить Трасс почуватися, вона сказала: "Я готова це зробити", викликавши овації присутніх.

In comforting news - Liz Truss told a Tory hustings last night that she's "ready" to push the nuclear button pic.twitter.com/mGuEIKHELZ