Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трасс заявила, что в должности премьера Британии будет готова применить ядерное оружие

"Европейская правда"Среда, 24 августа 2022, 20:33
Трасс заявила, что в должности премьера Британии будет готова применить ядерное оружие
Лиз Трасс, Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания на пост главы британского правительства будет готова применить ядерное оружие, даже если это будет означать "глобальное уничтожение".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yahoo News.

Во время прений, организованных Times Radio, в среду вечером ведущий спросил Трасс о возможности применения ядерного оружия. Она без эмоций ответила: "Я считаю, что это важная обязанность премьер-министра, и я готова это сделать".

Реклама:

На уточняющий вопрос, как такое решение заставит Трасс чувствовать себя, она сказала: "Я готова это сделать", вызвав овации собравшихся.

ВИДЕО ДНЯ

Великобритания является ядерным государством с 1952 года и является одним из пяти официально признанных ядерных государств согласно Договору о нераспространении ядерного оружия. В настоящее время у нее 225 ядерных боеголовок и осуществляет постоянную программу сдерживания на море.

Угроза глобальной ядерной войны возросла после попытки президента РФ Владимира Путина вторгнуться в Украину в феврале, что усилило напряженность между соседними государствами-членами НАТО. В частности, Россия была переведена в состояние ядерной готовности.

По данным последних опросов, Лиз Трасс выигрывает борьбу за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра у бывшего министра финансов Риши Сунака.

Читайте также: "Для РФ тактическое ядерное оружие – просто инструмент со сценарием нападения на НАТО".

Темы: Великобританияядерное оружиепремьер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Великобритания
Разведка Британии: В РФ не хватает желающих идти в армию, несмотря на зарплату и привилегии
Россия могла отменить учения "Запад" из-за недостатка солдат и техники − Британская разведка
Залужный обсуждал стратегию Украины на встрече с чиновниками НАТО – The Guardian
Последние новости
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
Все новости...
Реклама: