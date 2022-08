Трасс заявила, что в должности премьера Британии будет готова применить ядерное оружие

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания на пост главы британского правительства будет готова применить ядерное оружие, даже если это будет означать "глобальное уничтожение".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yahoo News.

Во время прений, организованных Times Radio, в среду вечером ведущий спросил Трасс о возможности применения ядерного оружия. Она без эмоций ответила: "Я считаю, что это важная обязанность премьер-министра, и я готова это сделать".

На уточняющий вопрос, как такое решение заставит Трасс чувствовать себя, она сказала: "Я готова это сделать", вызвав овации собравшихся.

In comforting news - Liz Truss told a Tory hustings last night that she's "ready" to push the nuclear button pic.twitter.com/mGuEIKHELZ