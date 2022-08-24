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Трасс заявила, что в должности премьера Британии будет готова применить ядерное оружие

"Европейская правда"Среда, 24 августа 2022, 20:33
Лиз Трасс, Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания на пост главы британского правительства будет готова применить ядерное оружие, даже если это будет означать "глобальное уничтожение".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yahoo News.

Во время прений, организованных Times Radio, в среду вечером ведущий спросил Трасс о возможности применения ядерного оружия. Она без эмоций ответила: "Я считаю, что это важная обязанность премьер-министра, и я готова это сделать".

На уточняющий вопрос, как такое решение заставит Трасс чувствовать себя, она сказала: "Я готова это сделать", вызвав овации собравшихся.

Великобритания является ядерным государством с 1952 года и является одним из пяти официально признанных ядерных государств согласно Договору о нераспространении ядерного оружия. В настоящее время у нее 225 ядерных боеголовок и осуществляет постоянную программу сдерживания на море.

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Угроза глобальной ядерной войны возросла после попытки президента РФ Владимира Путина вторгнуться в Украину в феврале, что усилило напряженность между соседними государствами-членами НАТО. В частности, Россия была переведена в состояние ядерной готовности.

По данным последних опросов, Лиз Трасс выигрывает борьбу за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра у бывшего министра финансов Риши Сунака.

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Темы: Великобританияядерное оружиепремьер
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