У Пентагоні розкрили подробиці нового пакету військової допомоги Україні на майже $3 млрд

Міністерство оборони США в середу розкрило подробиці нового пакету військової допомоги Україні в розмірі майже трьох мільярдів доларів, який є найбільшим станом на сьогодні траншем безпекової допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт Пентагону.

До нового пакету увійшли:

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шість додаткових національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS) з додатковими боєприпасами для NASAMS;

до 245 тисяч снарядів до 155-мм артилерійських боєприпасів;

до 65 тисяч снарядів до 120-мм мінометів;

до 24 протиартилерійських РЛС;

безпілотні літальні системи Puma (UAS) і допоміжне обладнання для систем UAS Scan Eagle;

безпілотні авіаційні системи VAMPIRE;

ракетні системи з лазерним наведенням;

фінансування навчання, обслуговування та підтримки техніки.

Зазначається, що із січня 2021 року США виділили понад 13,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні. Загалом США виділили понад 15,5 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з 2014 року.

Як повідомлялося, Сполучені Штати у День Незалежності України оголосили про додатковий пакет військової допомоги в розмірі 2,98 млрд доларів для українських Збройних сил.

Минулого тижня Пентагон оголосив, що США нададуть Україні безпілотники-розвідники та вперше - захищені від мін транспортні засоби в рамках нового пакета військової допомоги вартістю $775 мільйонів.