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В Пентагоне раскрыли подробности нового пакета военной помощи Украине почти на $3 млрд

"Европейская правда"Среда, 24 августа 2022, 20:42

Министерство обороны США в среду раскрыло подробности нового пакета военной помощи Украине в размере почти трех миллиардов долларов, который является самым большим на сегодняшний день траншем безопасности помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт Пентагона.

В новый пакет вошли:

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  • шесть дополнительных национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами для NASAMS;
  • до 245 тысяч снарядов до 155 мм артиллерийских боеприпасов;
  • до 65 тысяч снарядов до 120 мм минометов;
  • до 24 противоартиллерийских РЛС;
  • беспилотные летательные системы Puma (UAS) и вспомогательное оборудование для систем UAS Scan Eagle;
  • беспилотные авиационные системы VAMPIRE;
  • ракетные системы с лазерной наводкой;
  • финансирование обучения, обслуживания и поддержки техники.

Отмечается, что с января 2021 США выделили более 13,5 миллиарда долларов на безопасность помощи Украине. В общей сложности США выделили более 15,5 миллиарда долларов на безопасность Украины с 2014 года.

Как сообщалось, Соединенные Штаты в День Независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинских Вооруженных сил.

На прошлой неделе Пентагон объявил, что США предоставят Украине беспилотники-разведчики и впервые защищенные от мин транспортные средства в рамках нового пакета военной помощи стоимостью $775 миллионов.

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Темы: СШАУкраинаоружие
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