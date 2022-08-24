Ющенко порівняв ситуацію в Україні з Афганістаном

Третій президент Віктор Ющенко провів паралель між захопленням талібами Афганістану і спробою Росії завоювати Україну.

Джерело: Ющенко в інтерв'ю Українській правді

Пряма мова: "Я маленьку паралель хотів би провести: ви пригадуєте ці жахливі кадри, як останні літаки військових сил Сполучених Штатів Америки покидали Кабул, після 10 років присутності покидали Афганістан.

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Коли тисячі людей біжать за тим літаком, дехто за шасі хапається, дехто за стійки хапається, аби тільки встигнути вилетіти з цієї підданої вогню землі. Це був момент великої ганьби.

Сьогодні щось подібне повторити в Україні для світу, зараз я не уточнюю, чи європейського світу, чи світу ширшого, – це розписатися в повній капітуляції перед Путіним. Це неможливо".

Деталі: Ющенко вважає, що це буде величезне фіаско для всього світу, якщо він зазнає поразки перед Росією в Україні.

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На думку колишнього президента, війна в Україні – це насправді світова війна, і тому світ несе за неї відповідальність - "і фінансову, і безпекову, і мілітарну".

Повне інтерв'ю Ющенка Українській правді читайте у четвер 25 серпня на нашому сайті