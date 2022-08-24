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Ющенко порівняв ситуацію в Україні з Афганістаном

Євген КізіловСереда, 24 серпня 2022, 21:02
Віктор Ющенко, Getty Images

Третій президент Віктор Ющенко провів паралель між захопленням талібами Афганістану і спробою Росії завоювати Україну.

Джерело: Ющенко в інтерв'ю Українській правді

Пряма мова: "Я маленьку паралель хотів би провести: ви пригадуєте ці жахливі кадри, як останні літаки військових сил Сполучених Штатів Америки покидали Кабул, після 10 років присутності покидали Афганістан.

Коли тисячі людей біжать за тим літаком, дехто за шасі хапається, дехто за стійки хапається, аби тільки встигнути вилетіти з цієї підданої вогню землі. Це був момент великої ганьби.

Сьогодні щось подібне повторити в Україні для світу, зараз я не уточнюю, чи європейського світу, чи світу ширшого, – це розписатися в повній капітуляції перед Путіним. Це неможливо".

Деталі: Ющенко вважає, що це буде величезне фіаско для всього світу, якщо він зазнає поразки перед Росією в Україні.

На думку колишнього президента, війна в Україні – це насправді світова війна, і тому світ несе за неї відповідальність - "і фінансову, і безпекову, і мілітарну".

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Повне інтерв'ю Ющенка Українській правді читайте у четвер 25 серпня на нашому сайті

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Теми: ЮщенковійнаАфганістанУкраїна
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