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Ющенко сравнил ситуацию в Украине с Афганистаном

Евгений КизиловСреда, 24 августа 2022, 21:02
Ющенко сравнил ситуацию в Украине с Афганистаном
Виктор Ющенко, Getty Images

Третий президент Виктор Ющенко провел параллель между захватом талибами Афганистана и попыткой России завоевать Украину.

Источник: Ющенко в интервью Украинской правде

Прямая речь: "Я маленькую параллель хотел бы провести: вы помните эти ужасные кадры, как последние самолеты военных сил Соединенных Штатов Америки покидали Кабул, после 10 лет присутствия покидали Афганистан.

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Когда тысячи людей бегут за тем самолетом, некоторые за шасси хватаются, некоторые за стойки хватаются, чтобы успеть вылететь из этой преданной огню земли. Это был момент большого позора.

Сегодня что-то подобное повторить в Украине для мира, сейчас я не уточняю, европейского мира или мира более широкого, – это расписаться в полной капитуляции перед Путиным. Это невозможно".

Детали: Ющенко считает, что это будет огромное фиаско для всего мира, если он терпит поражение от России в Украине.

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По мнению бывшего президента, война в Украине – это действительно мировая война, и поэтому мир несет за нее ответственность - "и финансовую, и в плане безопасности, и милитарную".

Полное интервью Ющенко Украинской правде читайте в четверг 25 августа на нашем сайте

Темы: ЮщенковойнаАфганистанУкраина
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