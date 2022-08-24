Ющенко сравнил ситуацию в Украине с Афганистаном

Третий президент Виктор Ющенко провел параллель между захватом талибами Афганистана и попыткой России завоевать Украину.

Источник: Ющенко в интервью Украинской правде

Прямая речь: "Я маленькую параллель хотел бы провести: вы помните эти ужасные кадры, как последние самолеты военных сил Соединенных Штатов Америки покидали Кабул, после 10 лет присутствия покидали Афганистан.

Когда тысячи людей бегут за тем самолетом, некоторые за шасси хватаются, некоторые за стойки хватаются, чтобы успеть вылететь из этой преданной огню земли. Это был момент большого позора.

Сегодня что-то подобное повторить в Украине для мира, сейчас я не уточняю, европейского мира или мира более широкого, – это расписаться в полной капитуляции перед Путиным. Это невозможно".

Детали: Ющенко считает, что это будет огромное фиаско для всего мира, если он терпит поражение от России в Украине.

По мнению бывшего президента, война в Украине – это действительно мировая война, и поэтому мир несет за нее ответственность - "и финансовую, и в плане безопасности, и милитарную".

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