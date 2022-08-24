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Росія може оголосити "референдуми" на окупованих землях уже на цьому тижні – Білий дім

"Європейська правда"Середа, 24 серпня 2022, 21:29

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в середу заявив, що, за інформацією американської сторони, Росія до кінця цього тижня може оголосити про проведення "референдумів" на окупованих територіях України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP і CNN.

"Російське керівництво дало вказівку офіційним особам почати підготовку до проведення фіктивних референдумів. Ми насправді можемо побачити оголошення Росією першого або перших референдумів до кінця цього тижня", – сказав Кірбі.

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Регіонами, де можуть відбутися так звані референдуми, є частини Херсонської та Запорізької областей на півдні, а також частково окуповані Донецька та Луганська області на сході України.

"Сполучені Штати та міжнародне співтовариство дуже чітко заявили, що будь-які спроби контролювати суверенну територію України не будуть вважатися легітимними", – підкреслив представник Білого дому.

Кірбі додав, що, на думку США, Росія маніпулюватиме результатами "голосування" та неправдиво стверджуватиме, що український народ хоче приєднатися до Росії.

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"Буде критично важливо закликати та протистояти цій дезінформації в режимі реального часу", – сказав він, додавши, що, за американськими даними, чиновники РФ стурбовані низькою явкою на майбутніх "референдумах".

Нагадаємо, Білий дім ще в липні заявив про плани Росії анексувати додаткові території України – зокрема Донецької та Луганської й частини Херсонської та Запорізької областей. Тоді США попередили, що "відповідь буде швидкою і жорсткою – і спільною з нашими союзниками й партнерами", і світ не визнає такого кроку Росії.

Теми: Росіяокупаціяреферендум
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