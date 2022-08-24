Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия может объявить "референдумы" на оккупированных землях уже на этой неделе - Белый дом

"Европейская правда"Среда, 24 августа 2022, 21:29

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду заявил, что, по информации американской стороны, Россия до конца этой недели может объявить о проведении "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP и CNN.

"Российское руководство дало указание официальным лицам начать подготовку к проведению фиктивных референдумов. Мы действительно можем увидеть объявление Россией первого или первых референдумов до конца этой недели", - сказал Кирби.

Реклама:

Регионами, где могут состояться референдумы, являются части Херсонской и Запорожской областей на юге, а также частично оккупированные Донецкая и Луганская области на востоке Украины.

"Соединенные Штаты и международное сообщество очень ясно заявили, что любые попытки контролировать суверенную территорию Украины не будут считаться легитимными", - подчеркнул представитель Белого дома.

Кирби добавил, что, по мнению США, Россия будет манипулировать результатами "голосования" и неправдиво утверждать, что украинский народ хочет присоединиться к России.

ВИДЕО ДНЯ

"Будет критически важно призывать и противостоять этой дезинформации в режиме реального времени", – сказал он, добавив, что, по американским данным, чиновники РФ озабочены низкой явкой на будущих "референдумах".

Напомним, Белый дом еще в июле заявил о планах России аннексировать дополнительные территории Украины – в частности, Донецкой и Луганской и части Херсонской и Запорожской областей. Тогда США предупредили, что "ответ будет быстрым и жестким – и общим с нашими союзниками и партнерами", и мир не признает такой шаг России.

Темы: Росcияоккупацияреферендум
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

Все новости...
Росcия
Мэр Москвы заявил о сбитии БпЛА в Подмосковье
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
ISW проанализировал, для чего Кремль засекретил похороны Пригожина
Последние новости
09:41
обновлено от 09:24По всей Украине звучала воздушная тревога: в России взлетал МиГ
09:38
США предлагают G7 согласовать план конфискации российских активов на $300 млрд − FT
09:37
Глава Нацполиции намекнул, что скандал с его замом всплыл из-за "врагов" Тишлека
09:29
Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора
09:20
Нефть стабильна: перебои с поставками через Красное море уменьшаются
09:01
Власти немецкого города блокируют планы расширения производства оружия, необходимого Украине
08:51
Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia
08:50
Посол Украины в Японии Корсунский: Водитель мусоровоза привез нам 10 тысяч иен с надписью "Не сдавайтесь России"
08:47
На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
Все новости...
Реклама: