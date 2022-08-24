Россия может объявить "референдумы" на оккупированных землях уже на этой неделе - Белый дом

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в среду заявил, что, по информации американской стороны, Россия до конца этой недели может объявить о проведении "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP и CNN.

"Российское руководство дало указание официальным лицам начать подготовку к проведению фиктивных референдумов. Мы действительно можем увидеть объявление Россией первого или первых референдумов до конца этой недели", - сказал Кирби.

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Регионами, где могут состояться референдумы, являются части Херсонской и Запорожской областей на юге, а также частично оккупированные Донецкая и Луганская области на востоке Украины.

"Соединенные Штаты и международное сообщество очень ясно заявили, что любые попытки контролировать суверенную территорию Украины не будут считаться легитимными", - подчеркнул представитель Белого дома.

Кирби добавил, что, по мнению США, Россия будет манипулировать результатами "голосования" и неправдиво утверждать, что украинский народ хочет присоединиться к России.

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"Будет критически важно призывать и противостоять этой дезинформации в режиме реального времени", – сказал он, добавив, что, по американским данным, чиновники РФ озабочены низкой явкой на будущих "референдумах".

Напомним, Белый дом еще в июле заявил о планах России аннексировать дополнительные территории Украины – в частности, Донецкой и Луганской и части Херсонской и Запорожской областей. Тогда США предупредили, что "ответ будет быстрым и жестким – и общим с нашими союзниками и партнерами", и мир не признает такой шаг России.