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У польському Бжеґу почали зносити радянський пам’ятник

"Європейська правда"Середа, 24 серпня 2022, 22:53

У польському місті Бжеґ, що на південному заході країни, в середу почалося знесення радянського пам’ятника солдатам радянської Червоної Армії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

Знесення пам’ятника у Бжеґу є частиною ширшої кампанії польського Інституту національної пам’яті з ліквідації комуністичних символів. Вона почалася з ухваленого у 2015 році закону й посилилися після вторгнення Росії в Україну в лютому.

Як повідомив речник Інституту Рафаль Лешкєвич, монумент у Бжеґу є 24-им з-поміж 60, які були визначені як такі, що підлягають знесенню. Він додав, що роботи з демонтажу пам'ятника у місті триватимуть кілька днів.

 
Фото: АР

Раніше в місті Мальборк, що на півночі Польщі, за вказівкою Інституту національної пам’яті було знесено пам’ятник Червоній армії СРСР, зведений у 1945 році.

Нагадаємо, за розпорядженням уряду Естонії 16 серпня у місті Нарва та його найближчих околицях було перенесено шість монументів із радянською військовою символікою, у тому числі танк Т-34. Танк відвезли у військовий музей неподалік від столиці.

Читайте також: Символ окупації: як Естонія завершує декомунізацію у найбільш проросійському місті країни.

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Теми: ПольщадекомунізаціяСРСР
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