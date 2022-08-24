В польском Бжеге начали сносить советский памятник

В польском городе Бжег на юго-западе страны в среду начался снос советского памятника солдатам советской Красной Армии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Снос памятника в Бжеге является частью более широкой кампании польского Института национальной памяти по ликвидации коммунистических символов. Она началась с принятого в 2015 году закона и усилилась после вторжения России в Украину в феврале.

Реклама:

Как сообщил спикер Института Рафаль Лешкевич, монумент в Бжеге является 24-м из 60, которые были определены как подлежащие сносу. Он добавил, что работы по демонтажу памятника в городе продлятся несколько дней.

ФОТО: АР

Ранее в городе Мальборк, что на севере Польши, по указанию Института национальной памяти был снесен памятник Красной армии СССР, построенный в 1945 году.

Напомним, по распоряжению правительства Эстонии 16 августа в городе Нарва и его ближайших окрестностях было перенесено шесть монументов с советской военной символикой, в том числе танк Т-34. Танк отвезли в военный музей недалеко от столицы.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Символ оккупации: как Эстония завершает декоммунизацию в самом пророссийском городе страны.