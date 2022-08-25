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Google почне боротися з фейками щодо українських біженців

Анастасія КалатурЧетвер, 25 серпня 2022, 06:09
ФОТО: GETTY

Дочірня компанія Google Jigsaw наступного тижня розпочне  боротьбу з дезінформацією у Польщі, Словаччині та Чехії щодо українських біженців.

Джерело: Reuters

Деталі:  Кампанія покликана підвищити стійкість до наративів проти біженців. Польща була обрана тому, що там перебуває найбільше українських біженців, а  Чехія та Словаччина будуть корисними лідерами для решти Європи. Бет Голдберг, керівник відділу досліджень Jigsaw, сказала, що це пілотний проект  і  немає жодних  причин, з яких кампанію не можна було б масштабувати на інші країни.

У співпраці з Jigsaw психологи з університетів Кембріджа та Брістоля створили 90-секундні ролики, призначені для "щеплення" людей від шкідливого контенту у соціальних мережах. Відео, які демонструватимуться у рекламних блоках YouTube, Twitter, TikTok та Facebook, покликані допомогти людям виявляти емоційні маніпуляції та цапів відбувайлів у заголовках новин.

Кампанія триватиме  місяць.

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Теми: біженціінтернет
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