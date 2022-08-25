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Google начнет бороться с фейками насчет украинских беженцев

Анастасия КалатурЧетверг, 25 августа 2022, 06:09
Google начнет бороться с фейками насчет украинских беженцев
ФОТО: GETTY

Дочерняя компания Google Jigsaw на следующей неделе начнет борьбу с дезинформацией в Польше, Словакии и Чехии в отношении украинских беженцев.

Источник: Reuters

Детали: Кампания призвана повысить устойчивость к нарративам против беженцев. Польша была избрана потому, что там находятся больше всего украинских беженцев, а Чехия и Словакия будут полезными лидерами для остальной Европы. Бет Голдберг, руководитель отдела исследований Jigsaw, сказала, что это пилотный проект и нет никаких причин, по которым кампанию нельзя было масштабировать на другие страны.

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В сотрудничестве с Jigsaw психологи из университетов Кембриджа и Бристоля создали 90-секундные ролики, предназначенные для "прививки" людей от вредоносного контента в социальных сетях. Видео, которые будут демонстрироваться в рекламных блоках YouTube, Twitter, TikTok и Facebook, призваны помочь людям выявлять эмоциональные манипуляции и козлов отпущения в заголовках новостей.

Кампания продлится месяц.

Темы: беженцыинтернет
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