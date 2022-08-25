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Канада поверне Німеччині решту п’ять турбін "Північного потоку" попри санкції

"Європейська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 07:47
Турбіна газопроводу Nord Stream 1, фото AFP via Getty Images

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі в середу заявила, що Оттава має намір передати Німеччині решту п’ять турбін російського газогону "Північний потік", які перебували на канадській території на техобслуговуванні.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву Жолі зробила в етері канадського мовника CBC.

"Це було рішення, яке ми ухвалили. Це саме те, про що нас попросила Німеччина", – сказала глава зовнішньополітичного відомства Канади.

Раніше Оттава пояснювала цей крок необхідністю забезпечити поставки газу для Німеччини. Також Канада стверджує, що Кремль використав би її відмову повернути турбіну, щоб спрямувати провину за нестачу енергії в Європі на санкції проти Росії.

"Канада не хоче давати будь-яких виправдань Путіну, щоб він продовжував використовувати свій експорт енергії до Європи як зброю", – вважає Жолі.

Водночас посол України в Канаді Юлія Ковалів знову закликала Канаду скасувати відмову від санкцій. На її думку, Росія вочевидь не прийме турбіну, яку Siemens поставив до Німеччини, і використовує поставки газу для тероризації Європи.

"Наша позиція досить чітка: ми справді вважаємо, що цю відмову від санкцій потрібно скасувати і зараз. Якщо аргументом було викрити блеф Путіна, то всі бачать: за останні кілька тижнів тепер цілком очевидно, що це російські ігри", – наголосила вона.

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Нагадаємо, уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що турбіна для газопроводу "Північний потік-1" застрягла у дорозі в Німеччині через те, що Москва поки не надала необхідні для перевезення в Росію документи – зокрема подробиці того, коли саме її потрібно ввезти і через який митний пункт. 

У Кремлі заперечили інформацію ЗМІ про те, що Росія сама своїми діями ускладнює повернення цієї турбіни, яку Канада повернула після обслуговування під тиском Німеччини попри санкції. "Газпром" заявив, що отримав документацію щодо турбіни, але у нього "залишаються питання" до документів.

На цьому тлі "Газпром" оголосив про поломку ще однієї турбіни "Північного потоку", через що газогін працює на 20% своєї заявленої потужності, спричинившись до енергетичної кризи в Європі.

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Теми: КанадаНімеччинаРосіясанкції
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