Канада вернет Германии остальные пять турбин "Северного потока", несмотря на санкции

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в среду заявила, что Оттава намерена передать Германии остальные пять турбин российского газопровода "Северный поток", которые находились на канадской территории на техобслуживании.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Жоли сделала в эфире канадского вещателя CBC.

"Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия", – сказала глава внешнеполитического ведомства Канады.

Ранее Оттава объясняла этот шаг необходимостью обеспечить поставку газа для Германии. Также Канада утверждает, что Кремль использовал бы ее отказ вернуть турбину, чтобы направить вину за нехватку энергии в Европе на санкции против России.

"Канада не хочет давать каких-либо оправданий Путину, чтобы он продолжал использовать свой экспорт энергии в Европу как оружие", - считает Жоли.

В то же время, посол Украины в Канаде Юлия Ковалив снова призвала Канаду отменить отказ от санкций. По ее мнению, Россия, очевидно, не примет турбину, которую Siemens поставил в Германию, и использует поставки газа для терроризации Европы.

"Наша позиция достаточно четкая: мы действительно считаем, что этот отказ от санкций нужно отменить и сейчас. Если аргументом было уличен блеф Путина, то все видят: за последние несколько недель теперь совершенно очевидно, что это российские игры", - подчеркнула она.

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Напомним, правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ЧП1 после плановых технических работ.

Ранее в СМИ появилась информация, что турбина для газопровода "Северный поток-1" застряла в пути в Германии из-за того, что Москва пока не предоставила необходимые для перевозки в Россию документы – в частности, подробности того, когда именно ее нужно ввезти и через какой таможенный пункт.

В Кремле опровергли информацию СМИ о том, что Россия сама своими действиями усложняет возвращение турбины, которую Канада вернула после обслуживания под давлением Германии, несмотря на санкции. "Газпром" заявил, что получил документацию по турбине, но у него "остаются вопросы" к документам.

На этом фоне "Газпром" объявил о поломке еще одной турбины "Северного потока", из-за чего газопровод работает на 20% своей заявленной мощности, приведя к энергетическому кризису в Европе.