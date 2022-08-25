Канада вернет Германии остальные пять турбин "Северного потока", несмотря на санкции

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в среду заявила, что Оттава намерена передать Германии остальные пять турбин российского газопровода "Северный поток", которые находились на канадской территории на техобслуживании.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Жоли сделала в эфире канадского вещателя CBC.

"Это было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия", – сказала глава внешнеполитического ведомства Канады.

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Ранее Оттава объясняла этот шаг необходимостью обеспечить поставку газа для Германии. Также Канада утверждает, что Кремль использовал бы ее отказ вернуть турбину, чтобы направить вину за нехватку энергии в Европе на санкции против России.

"Канада не хочет давать каких-либо оправданий Путину, чтобы он продолжал использовать свой экспорт энергии в Европу как оружие", - считает Жоли.

В то же время, посол Украины в Канаде Юлия Ковалив снова призвала Канаду отменить отказ от санкций. По ее мнению, Россия, очевидно, не примет турбину, которую Siemens поставил в Германию, и использует поставки газа для терроризации Европы.

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"Наша позиция достаточно четкая: мы действительно считаем, что этот отказ от санкций нужно отменить и сейчас. Если аргументом было уличен блеф Путина, то все видят: за последние несколько недель теперь совершенно очевидно, что это российские игры", - подчеркнула она.

Напомним, правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ЧП1 после плановых технических работ.

Ранее в СМИ появилась информация, что турбина для газопровода "Северный поток-1" застряла в пути в Германии из-за того, что Москва пока не предоставила необходимые для перевозки в Россию документы – в частности, подробности того, когда именно ее нужно ввезти и через какой таможенный пункт.

В Кремле опровергли информацию СМИ о том, что Россия сама своими действиями усложняет возвращение турбины, которую Канада вернула после обслуживания под давлением Германии, несмотря на санкции. "Газпром" заявил, что получил документацию по турбине, но у него "остаются вопросы" к документам.

На этом фоне "Газпром" объявил о поломке еще одной турбины "Северного потока", из-за чего газопровод работает на 20% своей заявленной мощности, приведя к энергетическому кризису в Европе.