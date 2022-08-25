Пентагон: Питання винищувачів для України обговорюється, але на передачу підуть роки

Сполучені Штати поки не передають Україні винищувачі четвертого покоління, але це питання порушується на переговорах.

Про це заявив на брифінгу заступник голови Пентагону Колін Каль, пише "Європейська правда".

"Що стосується майбутніх літаків, наприклад, літаків четвертого покоління, навіть якби ми надали їх зараз, вони б прибули лише за кілька років, тому ми зосередилися на тому, що стосується їхніх винищувачів, що їм потрібно для підтримки поточних зусиль з утримання на сході та, можливо, переходу в контрнаступ", - сказав Каль.

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За його словами, поточний пріоритет щодо авіації для США — це забезпечення нормального використання літаків, що вже має Україна.

"Ми надали українцям ракети HARM, і ми адаптували їх, щоб ними можна було стріляти з МіГ-29. Вони, звичайно, не були призначені для того, щоб стріляти з таких літаків – вони були призначені для наших літаків, але українці останніми тижнями дуже ефективно використовували ракети HARM, щоб знищити російські радіолокаційні системи", – сказав він.

Водночас він наголосив, що питання можливої передачі винищувачів Україні залишається на столі переговорів, проте остаточних рішень із цього приводу не ухвалено.

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"Міністр Остін доручив офісу міністра оборони працювати з Об’єднаним штабом і Європейським командуванням, по суті, над формуванням майбутньої картини українських збройних сил на середньо- та довгострокову перспективу… Це мають бути системи, які Україна сама зможе підтримувати. Але можу вам сказати, що винищувачі залишаються на столі переговорів, просто остаточних рішень щодо цього не прийнято", - сказав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати у День Незалежності України оголосили про додатковий пакет військової допомоги в розмірі 2,98 млрд доларів для українських Збройних сил.

За інформацією Пентагону, до нового пакету увійшли зенітно-ракетні системи NASAMS з додатковими боєприпасами для них, до 245 тисяч снарядів до 155-мм артилерійських боєприпасів, безпілотні літальні системи Puma (UAS) і допоміжне обладнання для систем UAS Scan Eagle тощо.