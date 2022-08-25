Пентагон: Вопрос истребителей для Украины обсуждается, но на передачу уйдут годы

Соединенные Штаты пока не передают Украине истребители четвертого поколения, но этот вопрос поднимается на переговорах.

Об этом заявил на брифинге заместитель председателя Пентагона Колин Каль, пишет "Европейская правда".

"Что касается будущих самолетов, например, самолетов четвертого поколения, даже если бы мы предоставили их сейчас, они бы прибыли через несколько лет, поэтому мы сосредоточились на том, что касается их истребителей, что им нужно для поддержки текущих усилий по содержанию на востоке и возможно перехода в контрнаступление", - сказал Каль.

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По его словам, текущий приоритет в отношении авиации для США — это обеспечение нормального использования уже имеющихся у Украины самолетов.

"Мы предоставили украинцам ракеты HARM, и мы адаптировали их, чтобы ими можно было стрелять из МиГ-29. Они, конечно, не были предназначены для того, чтобы стрелять из таких самолетов – они были предназначены для наших самолетов, но украинцы в последние недели очень эффективно использовали ракеты HARM, чтобы уничтожить российские радиолокационные системы", – сказал он.

В то же время он подчеркнул, что вопрос возможной передачи истребителей Украине остается на столе переговоров, однако окончательные решения по этому поводу не приняты.

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"Министр Остин поручил офису министра обороны работать с Объединенным штабом и Европейским командованием по сути над формированием будущей картины украинских вооруженных сил на средне- и долгосрочную перспективу… Это должны быть системы, которые Украина сама сможет поддерживать. Но могу вам сказать, что истребители остаются на столе переговоров, просто окончательные решения по этому поводу не приняты", - сказал он.

Напомним, Соединенные Штаты в День Независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинских Вооруженных сил.

По информации Пентагона, в новый пакет вошли зенитно-ракетные системы NASAMS с дополнительными боеприпасами для них, до 245 тысяч снарядов до 155-мм артиллерийских боеприпасов, беспилотные летательные системы Puma (UAS) и вспомогательное оборудование для систем UAS Scan.