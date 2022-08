Росіяни розмістили БТРи за 60 метрів від 5-го реактора ЗАЕС – британська розвідка

Російські військові продовжують перебувати на території Запорізької атомної електростанції і у зв’язку з цим залишаються три основні ризики для роботи ЗАЕС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 25 серпня.

21 серпня 2022 року знімки вказували на те, що РФ залишила та посилила військову присутність там, російські БТР розташовані у межах 60 метрів від реактора №5, пишуть в огляді.

Російські військові, можливо, намагалися приховати техніку, паркуючись під трубами та арками-проїздами.

"Росія, схоже, готується використати будь-яку військову діяльність України в районі ЗАЕС з пропагандистською метою. Доки РФ продовжує окупацію ЗАЕС, головний ризик для роботи реактора скоріш за все і далі буде в тому, що виникне порушення систем охолодження реактора, або пошкодження резервних ліній електропостачання, або працівники станції, які виконують свою роботу під тиском, допустять помилки", - зазначає британська розвідка.

