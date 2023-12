Россияне разместили БТРы в 60 метрах от 5-го реактора ЗАЭС – британская разведка

Российские военные продолжают находиться на территории Запорожской атомной электростанции, и в этой связи остаются три основных риска для работы ЗАЭС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине за 25 августа.

21 августа 2022 года снимки указывали на то, что РФ сохранила и усилила военное присутствие там, российские БТР расположены в пределах 60 метров от реактора №5, пишут в обзоре.

Российские военные, возможно, пытались скрыть технику, паркуясь под трубами и арками-проездами.

"Россия, похоже, готовится использовать любую военную деятельность Украины в районе ЗАЭС с пропагандистской целью. Пока РФ продолжает оккупацию ЗАЭС, главный риск для работы реактора, скорее всего, и дальше будет состоять в том, что возникнет нарушение систем охлаждения реактора или повреждение резервных линий электроснабжения, или работники станции, выполняющие свою работу под давлением, допустят ошибки", - отмечает британская разведка.

