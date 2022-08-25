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Россияне разместили БТРы в 60 метрах от 5-го реактора ЗАЭС – британская разведка

"Европейская правда"Четверг, 25 августа 2022, 09:39

Российские военные продолжают находиться на территории Запорожской атомной электростанции, и в этой связи остаются три основных риска для работы ЗАЭС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине за 25 августа.

21 августа 2022 года снимки указывали на то, что РФ сохранила и усилила военное присутствие там, российские БТР расположены в пределах 60 метров от реактора №5, пишут в обзоре.  

Российские военные, возможно, пытались скрыть технику, паркуясь под трубами и арками-проездами.

"Россия, похоже, готовится использовать любую военную деятельность Украины в районе ЗАЭС с пропагандистской целью. Пока РФ продолжает оккупацию ЗАЭС, главный риск для работы реактора, скорее всего, и дальше будет состоять в том, что возникнет нарушение систем охлаждения реактора или повреждение резервных линий электроснабжения, или работники станции, выполняющие свою работу под давлением, допустят ошибки", - отмечает британская разведка.

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Напомним, 23 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

В МАГАТЭ надеются, что миссия на ЗАЭС может состояться в ближайшие несколько дней.

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Темы: ЗАЭСвойнаразведка
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