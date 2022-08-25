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МЗС Чехії викликало російського посла через коментарі про тероризм щодо міністра оборони

"Європейська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 10:16

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський викликав російського посла Александра Змєєвського після того, як Росія звинуватила міністра оборони Яну Чернохову в підтримці тероризму.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Чернохова написала у Twitter, що їй шкода не Дар’ї Дугіної, нещодавно вбитої доньки ідеолога "русского міра" Александра Дугіна, ані її батька, а радше тисячі вбитих внаслідок їхньої пропаганди.

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Посол Росії в ООН Василь Небензя відреагував, заявивши: "Навіть якщо залишити осторонь мораль, яка вже давно замінена русофобією серед наших західних колег, заяви Чернохової є, за своєю суттю, відкритою підтримкою та вихвалянням теракту проти нашого громадянина".

Теми: ЧехіяМЗС
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