МЗС Чехії викликало російського посла через коментарі про тероризм щодо міністра оборони

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський викликав російського посла Александра Змєєвського після того, як Росія звинуватила міністра оборони Яну Чернохову в підтримці тероризму.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Чернохова написала у Twitter, що їй шкода не Дар’ї Дугіної, нещодавно вбитої доньки ідеолога "русского міра" Александра Дугіна, ані її батька, а радше тисячі вбитих внаслідок їхньої пропаганди.

Посол Росії в ООН Василь Небензя відреагував, заявивши: "Навіть якщо залишити осторонь мораль, яка вже давно замінена русофобією серед наших західних колег, заяви Чернохової є, за своєю суттю, відкритою підтримкою та вихвалянням теракту проти нашого громадянина".