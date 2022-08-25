Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС Чехії викликало російського посла через коментарі про тероризм щодо міністра оборони

"Європейська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 10:16

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський викликав російського посла Александра Змєєвського після того, як Росія звинуватила міністра оборони Яну Чернохову в підтримці тероризму.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Чернохова написала у Twitter, що їй шкода не Дар’ї Дугіної, нещодавно вбитої доньки ідеолога "русского міра" Александра Дугіна, ані її батька, а радше тисячі вбитих внаслідок їхньої пропаганди.

Посол Росії в ООН Василь Небензя відреагував, заявивши: "Навіть якщо залишити осторонь мораль, яка вже давно замінена русофобією серед наших західних колег, заяви Чернохової є, за своєю суттю, відкритою підтримкою та вихвалянням теракту проти нашого громадянина".

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЧехіяМЗС
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

США оголосять довгострокову місію підтримки України й призначать генерала – WSJ

Зеленський: Кожна хвилина військових РФ на ЗАЕС – це ризик радіаційної катастрофи

доповнено"Серце розривається": МЗС викликало апостольського нунція через слова Папи про Дугіну

ЗАЕС відновила зʼєднання з мережею, але всі енергоблоки відключені – МАГАТЕ

Через Тернопільщину йде 5 тисяч вірян УПЦ МП, ігноруючи заборону – поліція

фотоПутін підписав указ про збільшення армії до 2 мільйонів

Усі новини...
Чехія
Прем’єри Чехії та Словаччини в річницю Празької весни: Не хочемо, щоб Росія була нашим сусідом
Чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон на згадку про радянське вторгнення
Чехія знову почала отримувати нафту через трубопровід "Дружба"
Останні новини
23:27
Більшість бійців готові до того, що втратили кінцівку: лікар-травматолог про пацієнтів військового госпіталю
23:13
фотоСупутник зафіксував пожежі біля ЗАЕС
22:52
США оголосять довгострокову місію підтримки України й призначать генерала – WSJ
22:36
Зеленський: Кожна хвилина військових РФ на ЗАЕС – це ризик радіаційної катастрофи
22:30
В ООН закликали Путіна "припинити збройний напад" на Україну
22:25
Росія більше не буде гравцем на енергоринку Європи – Зеленський
21:59
На Тайвань прибув ще один американський сенатор
21:53
оновленоЗеленський провів телефонну розмову з Байденом: говорили, як наблизити перемогу
21:40
Німеччина на чверть скоротила споживання газу у серпні
21:40
Внаслідок удару по Чаплиному загинуло подружжя з Донеччини – рятувальник
Усі новини...