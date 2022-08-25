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МИД Чехии вызвал российского посла из-за комментариев о терроризме в адрес министра обороны

"Европейская правда"Четверг, 25 августа 2022, 10:16

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вызвал российского посла Александра Змеевского после того, как Россия обвинила министра обороны Яну Чернохову в поддержке терроризма.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Чернохова написала в Twitter, что ей жаль не Дарью Дугину, недавно убитую дочь идеолога "русского мира" Александра Дугина, ни ее отца, а скорее тысячи убитых в результате их пропаганды.

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Посол России в ООН Василий Небензя отреагировал, заявив: "Даже если оставить в стороне мораль, которая уже давно заменена русофобией среди наших западных коллег, заявления Черноховой являются, по сути, открытой поддержкой и восхвалением теракта против нашего гражданина".

Темы: ЧехияМИД
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