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У парламентах семи країн ЄС закликали до нових санкцій проти Росії, у тому числі візових

Четвер, 25 серпня 2022, 13:01

Очільники комітетів із закордонних справ парламентів семи країн-членів ЄС виступили зі спільною заявою, у якій закликають до нових санкцій проти РФ за її війну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Заяву підписали очільники комітетів закордонних справ парламентів Естонії, Латвії, Литви, Фінляндії, Польщі, Чехії та Данії. 

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Вони перераховують усі аргументи, що свідчать про неприйнятність дій Росії, починаючи від того, що агресія проти України сама по собі є грубим порушенням міжнародного права, і продовжуючи методами ведення війни, які застосовує РФ, поводженням з цивільним населенням, створенням загрози на окупованій Запорізькій АЕС.

Вони закликають євроатлантичну спільноту й партнерів невідкладно посилити й задіяти комплексні санкції проти РФ, щоб зупинити спроможність російської армії продовжувати агресію; збільшити військову, фінансову, гуманітарну, дипломатичну підтримку України, підтримувати ініціативи для притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, ізолювати Росію у міжнародних та регіональних організаціях, а також задіяти відповідні рішення щодо Білорусі як держави, яка підтримує збройну агресію РФ. 

Також вони закликають країн-членів ЄС та інших західних союзників негайно призупинити туристичні візи та обмежити видачу віз з туристичною метою для громадян РФ. 

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні. 

Читайте також: Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ.

Теми: ЄСвізисанкції
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