Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В парламентах семи стран ЕС призвали к новым санкциям против России, в том числе визовым

Четверг, 25 августа 2022, 13:01

Главы комитетов по иностранным делам парламентов семи стран-членов ЕС выступили с совместным заявлением, в котором призывают к новым санкциям против РФ за ее войну.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заявление подписали главы комитетов иностранных дел парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, Чехии и Дании.

Они перечисляют все аргументы, свидетельствующие о неприемлемости действий России, начиная с того, что агрессия против Украины сама по себе является грубым нарушением международного права, и продолжая методами ведения войны, применяемыми РФ, обращением с гражданским населением, созданием угрозы на оккупированной Запорожской АЭС.

Они призывают евроатлантическое сообщество и партнеров безотлагательно усилить и задействовать комплексные санкции против РФ, чтобы остановить способность российской армии продолжать агрессию; увеличить военную, финансовую, гуманитарную, дипломатическую поддержку Украины, поддерживать инициативы по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях, изолировать Россию в международных и региональных организациях, а также задействовать соответствующие решения в отношении Беларуси как государства, поддерживающего вооруженную агрессию РФ.

Также они призывают страны-члены ЕС и других западных союзников немедленно приостановить туристические визы и ограничить выдачу виз в туристических целях для граждан РФ.

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Читайте также: Европа без россиян: как убедить государства ЕС закрыть границу для граждан РФ.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЕСвизысанкции
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

США объявят долгосрочную миссию поддержки Украины и назначат генерала – WSJ

Зеленский: Каждая минута военных РФ на ЗАЭС – это риск радиационной катастрофы

дополнено"Сердце разрывается": МИД вызвал апостольского нунция из-за слов Папы о Дугиной

ЗАЭС возобновила соединение с сетью, но все энергоблоки отключены – МАГАТЭ

Через Тернопольщину идет 5 тысяч верующих УПЦ МП, игнорируя запрет – полиция

фотоПутин подписал указ об увеличении армии до 2 миллионов

Все новости...
ЕС
Страны ЕС потратили почти 300 миллиардов евро на смягчение газового кризиса
Боррель призвал задуматься о гарантиях безопасности для Украины, чтобы не допустить новой войны
Посол ЕС поздравил украинцев с Днем Независимости: "Мы – одна семья"
Последние новости
01:30
ОК "Юг": ВСУ уничтожили узел связи россиян в Херсонской области
00:39
Россияне выпустили более 100 разных боеприпасов по Сумщине
23:54
На этой неделе ВСУ уничтожили уже 7 складов боеприпасов – Гуменюк
23:27
Большинство бойцов готовы к тому, что потеряли конечность: врач-травматолог о пациентах военного госпиталя
23:13
фотоСпутник зафиксировал пожары возле ЗАЭС
22:52
США объявят долгосрочную миссию поддержки Украины и назначат генерала – WSJ
22:36
Зеленский: Каждая минута военных РФ на ЗАЭС – это риск радиационной катастрофы
22:30
В ООН призвали Путина "прекратить вооруженное нападение" на Украину
22:25
Россия больше не будет игроком на энергорынке Европы – Зеленский
21:59
На Тайвань прибыл еще один американский сенатор
Все новости...