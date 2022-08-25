В парламентах семи стран ЕС призвали к новым санкциям против России, в том числе визовым

Главы комитетов по иностранным делам парламентов семи стран-членов ЕС выступили с совместным заявлением, в котором призывают к новым санкциям против РФ за ее войну.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Заявление подписали главы комитетов иностранных дел парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, Чехии и Дании.

Они перечисляют все аргументы, свидетельствующие о неприемлемости действий России, начиная с того, что агрессия против Украины сама по себе является грубым нарушением международного права, и продолжая методами ведения войны, применяемыми РФ, обращением с гражданским населением, созданием угрозы на оккупированной Запорожской АЭС.

Они призывают евроатлантическое сообщество и партнеров безотлагательно усилить и задействовать комплексные санкции против РФ, чтобы остановить способность российской армии продолжать агрессию; увеличить военную, финансовую, гуманитарную, дипломатическую поддержку Украины, поддерживать инициативы по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях, изолировать Россию в международных и региональных организациях, а также задействовать соответствующие решения в отношении Беларуси как государства, поддерживающего вооруженную агрессию РФ.

Также они призывают страны-члены ЕС и других западных союзников немедленно приостановить туристические визы и ограничить выдачу виз в туристических целях для граждан РФ.

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.

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