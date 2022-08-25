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Шмигаль на початку вересня відвідає Берлін і зустрінеться зі Штайнмаєром

"Європейська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 14:20

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 4 вересня прибуде до Німеччини і зустрінеться з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild із посиланням на інформацію канцелярії президента.

Зустріч відбудеться у резиденції глави держави палаці Бельвю. Про інші зустрічі Шмигаля у Берліні поки немає інформації.

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Навесні у відносинах Києва і Берліна виникла додаткова напруга через відмову у візиті Штайнмаєру - українська сторона відмовилась його приймати через багаторічні тісні відносини з Росією, запросивши натомість канцлера.

Олаф Шольц визнав, що не хоче їхати до Києва, поки там не побуває президент  Штайнмаєр, та натякнув, що чекає від України кроків назустріч для залагодження цієї ситуації. 

Пізніше відбулася розмова Зеленського зі Штайнмаєром, в якій той запросив німецького президента і канцлера до Києва. Візит Шольца відбувся у червні.

ВІДЕО ДНЯ

Наприкінці липня президент Володимир Зеленський вдруге запросив Штайнмаєра до Києва.

Теми: Шмигаль
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