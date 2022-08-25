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Шмыгаль в начале сентября посетит Берлин и встретится со Штайнмайером

"Европейская правда"Четверг, 25 августа 2022, 14:20

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 сентября прибудет в Германию и встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild со ссылкой на информацию канцелярии президента.

Встреча состоится в резиденции главы государства во дворце Бельвю. О других встречах Шмыгаля в Берлине пока нет информации.

Весной в отношениях Киева и Берлина возникло дополнительное напряжение из-за отказа в визите Штайнмайеру - украинская сторона отказалась его принимать из-за многолетних тесных отношений с Россией, пригласив канцлера.

Олаф Шольц признал, что не хочет ехать в Киев, пока там не побывает президент Штайнмайер, и намекнул, что ждет от Украины шагов навстречу для улаживания этой ситуации.

Позже состоялся разговор Зеленского со Штайнмайером, в котором тот пригласил немецкого президента и канцлера в Киев. Визит Шольца состоялся в июне.

В конце июля президент Владимир Зеленский вторично пригласил Штайнмайера в Киев.

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Темы: Шмыгаль
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