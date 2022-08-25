HRW: Україна – єдина країна, де застосовуються касетні боєприпаси

Україна — єдина країна у світі, де в даний час застосовуються касетні боєприпаси, з лютого по липень від них постраждало не менше 689 мирних жителів.

Джерело: глобальний звіт Cluster Munition Monitor 2022, опублікований у четвер організацією Human Rights Watch

Деталі: У звіті наголошується, що Росія застосовувала касетні боєприпаси сотні разів як мінімум у 10 із 24 регіонів України.

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За попередніми даними, у період з лютого по липень 2022 року внаслідок обстрілів із застосуванням касетних боєприпасів в Україні постраждало щонайменше 689 мирних жителів.

"Українські сили також, імовірно, застосовували касетні боєприпаси не менше двох разів", - вважають в організації.

Касетні боєприпаси можуть випускатися з артилерії, ракет та мінометів або скидатися з літаків. Зазвичай вони відкриваються у повітрі, розкидаючи кілька бомб на великій площі. Багато з них не розриваються відразу, а можуть калічити і вбивати мешканців протягом багатьох років, поки не будуть знешкоджені й знищені.

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Проведене Human Rights Watch розслідування у Харкові показало, що у травні та червні російські війська випустили касетні боєприпаси, які пошкодили житлові будинки, міські вулиці та парки, поліклініку при пологовому будинку та культурний центр.

12 травня у місті Дергачі під Харковом миттєво загинула жінка, яка готувала їжу в своєму саду, а її чоловікові відірвало ноги, він помер за кілька годин.

Організація зазначає, що у 2022 році Росія використовувала в Україні як запаси старих касетних боєприпасів, так і нещодавно розроблені.

Конвенція з касетних боєприпасів 2008 року, яку ратифікували 110 країн та підписали ще 13, повністю забороняє цю зброю. З моменту прийняття конвенції 30 травня 2008 р. не надходило підтверджених повідомлень або тверджень про нове застосування, виробництво або передачу касетних боєприпасів будь-якою державою-учасницею. Проте ані Росія, ані Україна не є її підписантами.

"І Росія, і Україна мають відмовитися від застосування касетних боєприпасів та приєднатися до міжнародного договору 2008 року про їхню заборону", - закликають у Human Rights Watch.

The Cluster Munition Monitor – це щорічний моніторинговий звіт Коаліції з касетних боєприпасів, глобальної коаліції неурядових організацій, співзасновником та головою якої є Human Rights Watch. Доповідь буде представлена ​​країнам, які беруть участь у 10-й щорічній зустрічі Конвенції з касетних боєприпасів в ООН у Женеві з 30 серпня по 2 вересня.