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HRW: Украина — единственная страна, где применяются кассетные боеприпасы

Катерина ТищенкоЧетверг, 25 августа 2022, 17:31
HRW: Украина — единственная страна, где применяются кассетные боеприпасы
Остатки российской ракеты с кассетной бомбой, фото Getty Images

Украина — единственная страна в мире, где в данное время применяются кассетные боеприпасы, с февраля по июль от них пострадало не менее 689 мирных жителей.

Источник: глобальный отчет Cluster Munition Monitor 2022, опубликованный в четверг организацией Human Rights Watch

Детали: В отчете отмечается, что Россия применяла кассетные боеприпасы сотни раз как минимум в 10 из 24 регионов Украины.

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По предварительным данным, в период с февраля по июль 2022 года в результате обстрелов с применением кассетных боеприпасов в Украине пострадало не менее 689 мирных жителей.

"Украинские силы также, по-видимому, применяли кассетные боеприпасы не менее двух раз", - считают в организации.

Кассетные боеприпасы могут выпускаться из артиллерии, ракет и минометов или сбрасываться с самолетов. Обычно они открываются в воздухе, разбрасывая несколько бомб на большой площади. Многие из них не взрываются сразу, а могут калечить и убивать жителей в течение многих лет, пока не будут обезврежены и уничтожены.

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Проведенное Human Rights Watch расследование в Харькове показало, что в мае и июне российские войска выпустили кассетные боеприпасы, которые повредили жилые дома, городские улицы и парки, поликлинику при родильном доме и культурный центр.

12 мая в городе Дергачи под Харьковом мгновенно погибла женщина, готовившая еду в своем саду, а ее мужу оторвало ноги, он умер через несколько часов.

Организация отмечает, что в 2022 году Россия использовала в Украине как запасы старых кассетных боеприпасов, так и вновь разработанные.

Конвенция по кассетным боеприпасам 2008 года, которую ратифицировали 110 стран и подписали еще 13, полностью запрещает это оружие. С момента принятия конвенции 30 мая 2008 г. не поступало подтвержденных сообщений или утверждений о новом применении, производстве или передаче кассетных боеприпасов каким-либо государством-участником. Однако ни Россия, ни Украина не являются ее подписантами.

"И Россия, и Украина должны отказаться от применения кассетных боеприпасов и присоединиться к международному договору 2008 года о их запрещении", - призывают в Human Rights Watch.

The Cluster Munition Monitor — это ежегодный мониторинговый отчет Коалиции по кассетным боеприпасам, глобальной коалиции неправительственных организаций, соучредителем и председателем которой является Human Rights Watch. Доклад будет представлен странам, участвующим в 10-й ежегодной встрече Конвенции по кассетным боеприпасам в ООН в Женеве с 30 августа по 2 сентября.

Темы: войнаоружиеРосcия
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