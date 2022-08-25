У Ризі остаточно знесли пам'ятник радянським військовим

Останній елемент пам’ятника радянським військовим у парку Перемоги в латвійській Ризі - 79-метровий обеліск – було знесено у четвер, що ознаменувало завершення робіт із демонтажу монумента.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Знесення всіх елементів меморіального ансамблю зайняло три дні. У вівторок було знесено групу скульптур, що зображують радянських воїнів, а в середу – скульптуру, що втілює образ Нікі.

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Демонтаж 79-метрової стели тривав приблизно сім годин, падіння викликало гуркіт та сильний сплеск води у басейні. Падіння обеліска деякі спостерігачі зустріли оплесками.

🔴Būvnieki demontējuši pieminekļa kompleksa centrālo obelisku. pic.twitter.com/WzeSsFxHZz — LTV Panorāma (@ltvpanorama) August 25, 2022

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, ще у травні латвійський Сейм зняв юридичну перешкоду на шляху до знесення радянського пам'ятника в парку Перемоги в Ризі. Наступного дня таке рішення ухвалила міська влада столиці Латвії.

Підготовчі роботи до знесення пам'ятника розпочалися у понеділок, 22 серпня. Територія навколо пам'ятника була огороджена, влада закликала не приходити до місця проведення робіт. На місці подій спостерігалося скупчення поліцейських.

Проведення акцій протесту проти знесення монумента не було погоджено. З 22 серпня на околицях пам'ятника в парку Перемоги поліція з різних причин затримала 27 людей.

Паралельно слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу у зв’язку зі знесенням у Ризі пам'ятника "визволителям Радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників".