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В Риге окончательно снесли памятник советским военным

"Европейская правда"Четверг, 25 августа 2022, 17:52
В Риге окончательно снесли памятник советским военным
скриншот

Последний элемент памятника советским военным в парке Победы в латвийской Риге – 79-метровый обелиск – был снесен в четверг, что ознаменовало завершение работ по демонтажу монумента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Снос всех элементов мемориального ансамбля занял три дня. Во вторник была снесена группа скульптур, изображающих советских воинов, а в среду – скульптуру, олицетворяющую образ Ники.

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Демонтаж 79-метровой стелы длился около семи часов, падение вызвало грохот и сильный всплеск воды в бассейне. Падение обелиска некоторые наблюдатели встретили аплодисментами.

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Напомним, еще в мае латвийский Сейм снял юридическое препятствие на пути к сносу советского памятника в парке Победы в Риге. На следующий день такое решение приняли городские власти столицы Латвии.

Подготовительные работы по сносу памятника начались в понедельник, 22 августа. Территория вокруг памятника была ограждена, власти призвали не приходить к месту проведения работ. На месте происшествий наблюдалось скопление полицейских.

Проведение акций протеста против сноса монумента не было согласовано. С 22 августа в окрестностях памятника в парке Победы полиция по разным причинам задержала 27 человек.

Параллельно следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со сносом в Риге памятника "освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков".

Темы: Латвия
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