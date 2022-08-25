Чехія запропонувала компроміс, який ускладнить поїздки росіян до ЄС

Уряд Чехії, який наразі головує в Раді Європейського Союзу, розробив компромісне рішення, яке дозволить не повністю заборонити, але суттєво ускладнити поїздки громадян Росії до європейських країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Чеська пропозиція, яка буде представлена на неформальній зустрічі глав МЗС країн ЄС у Празі наприкінці серпня, передбачає повне призупинення дії угод про спрощений візовий режим із Росією та Білоруссю.

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Хоча цей крок не означає повної заборони на в’їзд росіян і білорусів у ЄС, він передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшує час для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

Як зазначає Bloomberg, за підсумками неформального засідання представників держав ЄС у Празі не буде ухвалено офіційного рішення – на це піде щонайменше кілька тижнів, коли літні канікули загалом завершаться.

ЄС уже запровадив низку візових обмежень після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, зокрема призупинив спрощений візовий режим для російських посадовців. Індивідуальні обмеження запровадили й окремі члени Євросоюзу.

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Як відомо, країни Балтії та Північної Європи загалом підтримують повне припинення видачі шенгенських віз для громадян Росії, тоді як держави на півдні Європи і Німеччини виступають проти такого кроку, пояснюючи це небажанням завдати шкоди "звичайним росіянам".

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