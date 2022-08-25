Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Чехія запропонувала компроміс, який ускладнить поїздки росіян до ЄС

"Європейська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 18:14
ПРАПОР ЧЕХІЇ. ФОТО: PIXABAY

Уряд Чехії, який наразі головує в Раді Європейського Союзу, розробив компромісне рішення, яке дозволить не повністю заборонити, але суттєво ускладнити поїздки громадян Росії до європейських країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Чеська пропозиція, яка буде представлена на неформальній зустрічі глав МЗС країн ЄС у Празі наприкінці серпня, передбачає повне призупинення дії угод про спрощений візовий режим із Росією та Білоруссю.

Хоча цей крок не означає повної заборони на в’їзд росіян і білорусів у ЄС, він передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшує час для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

Як зазначає Bloomberg, за підсумками неформального засідання представників держав ЄС у Празі не буде ухвалено офіційного рішення – на це піде щонайменше кілька тижнів, коли літні канікули загалом завершаться.

ЄС уже запровадив низку візових обмежень після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого, зокрема призупинив спрощений візовий режим для російських посадовців. Індивідуальні обмеження запровадили й окремі члени Євросоюзу.

Як відомо, країни Балтії та Північної Європи загалом підтримують повне припинення видачі шенгенських віз для громадян Росії, тоді як держави на півдні Європи і Німеччини виступають проти такого кроку, пояснюючи це небажанням завдати шкоди "звичайним росіянам".

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЧехіяРосіявізитуризм
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Навряд Путін незабаром оголосить масову мобілізацію

США оголосять довгострокову місію підтримки України й призначать генерала – WSJ

Зеленський: Кожна хвилина військових РФ на ЗАЕС – це ризик радіаційної катастрофи

доповнено"Серце розривається": МЗС викликало апостольського нунція через слова Папи про Дугіну

ЗАЕС відновила зʼєднання з мережею, але всі енергоблоки відключені – МАГАТЕ

Через Тернопільщину йде 5 тисяч вірян УПЦ МП, ігноруючи заборону – поліція

Усі новини...
Чехія
МЗС Чехії викликало російського посла через коментарі про тероризм щодо міністра оборони
Прем’єри Чехії та Словаччини в річницю Празької весни: Не хочемо, щоб Росія була нашим сусідом
Чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон на згадку про радянське вторгнення
Останні новини
06:45
Байден: США завдали авіаударів по цілях в Сирії
05:34
ISW: Навряд Путін незабаром оголосить масову мобілізацію
04:40
Росіяни зменшили кількість носіїв "Калібрів" через шторм в Чорному морі
03:43
Окупанти заявляють про лісову пожежу біля ЗАЕС
02:50
Шольц: Німеччина не постачатиме зброї, з якої можна обстріляти РФ
02:14
фотоБіля берегів Туреччини російський нафтовий танкер наїхав на катер
01:30
ОК "Південь": ЗСУ знищили вузол зв'язку росіян на Херсонщині
00:39
Росіяни випустили понад 100 різних боєприпасів по Сумщині
23:54
Цього тижня ЗСУ знищили вже 7 складів боєприпасів – Гуменюк
23:27
Більшість бійців готові до того, що втратили кінцівку: лікар-травматолог про пацієнтів військового госпіталю
Усі новини...