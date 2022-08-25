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Чехия предложила компромисс, который усложнит поездки россиян в ЕС

"Европейская правда"Четверг, 25 августа 2022, 18:14
ФЛАГ ЧЕХИИ. ФОТО: PIXABAY

Правительство Чехии, председательствующей в Совете Европейского Союза, разработало компромиссное решение, которое позволит не полностью запретить, но существенно усложнить поездки граждан России в европейские страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Чешское предложение, которое будет представлено на неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Праге в конце августа, предусматривает полную приостановку действия соглашений об упрощенном визовом режиме с Россией и Беларусью.

Хотя этот шаг не означает полного запрета на въезд россиян и белорусов в ЕС, он предусматривает увеличение визового сбора с 35 до 80 евро, а также увеличивает время обработки визовых заявлений и количество необходимых для этого документов.

Как отмечает Bloomberg, по итогам неформального заседания представителей государств ЕС в Праге не будет принято официальное решение – на это уйдет минимум несколько недель, когда летние каникулы в целом завершатся.

ЕС уже ввел ряд визовых ограничений после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, в частности, приостановил упрощенный визовый режим для российских чиновников. Индивидуальные ограничения ввели и отдельные члены Евросоюза.

Как известно, страны Балтии и Северной Европы в целом поддерживают полное прекращение выдачи шенгенских виз для граждан России, тогда как государства на юге Европы и Германии выступают против такого шага, объясняя это нежеланием нанести ущерб "обычным россиянам".

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Темы: ЧехияРосcиявизытуризм
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