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Через Тернопільщину йде 5 тисяч вірян УПЦ МП, ігноруючи заборону – поліція

Катерина ТищенкоЧетвер, 25 серпня 2022, 19:03
Через Тернопільщину йде 5 тисяч вірян УПЦ МП, ігноруючи заборону – поліція
Хода УПЦ МП, фото: Погляд

З Хмельницької області через Тернопільську рухається колона з 5 тисяч вірян УПЦ МП, ігноруючи обмеження влади Тернопільщини на проведення подібних заходів.

Джерело: hromadske з посиланням на поліцію Тернопільської області та очільника Тернопільської ОВА Владислава Труша

Деталі: Як повідомили виданню в поліції області, віряни рухаються в напрямку Почаєва. Там розташовується Почаївська Успенська лавра, що в оренді УПЦ МП.

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"Це неорганізована колона людей, серед них немає чітко визначеного когось, хто їх офіційно веде. Поліцейські забезпечують публічний порядок і безпеку людей, які там йдуть, а також дотримання ними правил дорожнього руху", — розповіли у поліції.

Там пояснили, що Рада оборони Тернопільської області 26 липня ухвалила рішення, згідно з яким під час здійснення релігійних обрядів слід уникати організованого пересування пішки чи автомобільним транспортом, групами, колонами чи ходою. Проте віряни ігнорують це рішення.

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"Вони рухаються неорганізовано, і всі заклики поліцейських не йти, про те, що вони не дотримуються цього рішення, люди просто ігнорують і продовжують йти в напрямку Почаєва", — пояснюють у поліції.

Місцеві медіа повідомляли, що колону вірян московського патріархату не пропускали в деякі населені пункти.

Очільник Тернопільської ОВА Владислав Труш розповів, що у колоні рухаються 5 тисяч людей.

"Вчора ми мали надзвичайно багато різних подій. Замість того, щоб зосередитись на іншій роботі, ми цих людей по полях виловлювали. Вони бігли на прорив. Це неконтрольована маса", — сказав Труш.

Крім того, за його словами, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій сказав, що не благословляв на цю ходу, хмельницький владика теж відмовився брати на себе відповідальність.

Труш анонсував засідання обласної ради 26 серпня, на якому мають ухвалити рішення щодо цієї ходи.

Теми: Тернопільська областьцеркваакції
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