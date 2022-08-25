Через Тернопольщину идет 5 тысяч верующих УПЦ МП, игнорируя запрет – полиция

Из Хмельницкой области через Тернопольскую движется колонна из 5 тысяч верующих УПЦ МП, игнорируя ограничение власти Тернопольщины на проведение подобных мероприятий.

Источник: hromadske со ссылкой на полицию Тернопольской области и главу Тернопольской ОВА Владислава Труша

Детали: Как сообщили изданию в полиции области, верующие двигаются в направлении Почаева. Там располагается Почаевская Успенская лавра, которая находится в аренде УПЦ МП.

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"Это неорганизованная колонна людей, среди них нет четко определенного кого-то, кто их официально ведет. Полицейские обеспечивают публичный порядок и безопасность идущих там людей, а также соблюдение ими правил дорожного движения", — рассказали в полиции.

Там пояснили, что Совет обороны Тернопольской области 26 июля принял решение, согласно которому во время совершения религиозных обрядов следует избегать организованного передвижения пешком или автомобильным транспортом, группами, колоннами или шествием. Однако верующие игнорируют это решение.

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"Они двигаются неорганизованно, и все призывы полицейских не идти, о том, что они не придерживаются этого решения, люди просто игнорируют и продолжают идти в направлении Почаева", - объясняют в полиции.

Местные медиа сообщали, что колонну верующих московского патриархата не пропускали в некоторые населенные пункты.

Глава Тернопольской ОВА Владислав Труш рассказал, что в колонне двигаются 5 тысяч человек.

"Вчера у нас было очень много разных событий. Вместо того, чтобы сосредоточиться на другой работе, мы этих людей по полям вылавливали. Они бежали на прорыв. Это неконтролируемая масса", - сказал Труш.

Кроме того, по его словам, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий сказал, что не благословлял на это шествие, хмельницкий владыка тоже отказался брать на себя ответственность.

Труш анонсировал заседание областного совета 26 августа, на котором должны принять решение по этому шествию.