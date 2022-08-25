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Канада перекидає транспортні літаки до Британії для доставки військової допомоги Україні

"Європейська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 19:25

Авіаційний загін канадських військ на Близькому Сході, який підтримував антитерористичні операції та миротворчі місії ООН в Африці, передислокується до Великої Британії для підтримки України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CBC News.

Міністерство національної оборони Канади назвало передислокацію двох транспортних літаків C-130J і пов’язаного з ними екіпажу наземної підтримки необхідним у світлі поточних зусиль щодо постачання Україні зброї та боєприпасів.

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Штаб аеротранспортного загону протягом кількох років базується у Кувейті під час операції Impact.

"Ми консолідували в Шотландії наш тактичний авіаційний загін C-130, щоб мати можливість надавати таку підтримку Україні в Європі і епізодично надавати підтримку на Близькому Сході, а також епізодично надавати підтримку в Африці", — сказав командувач штабу оборони Канади Вейн Ейр.

Військові транспортні літаки Канади — як C-130J, так і більші C-17s Globemasters — працюють понаднормово після того, як Росія здійснила вторгнення в Україну в лютому. Вони переправляли гуманітарну допомогу, військову техніку та боєприпаси до пунктів у Східній Європі, звідки їх можна було відправити через кордон в Україну.

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Нагадаємо, раніше Канада також приєдналася до програми навчання українських військових у Британії.

Програму підготовки українських військових на британській території Володимиру Зеленському запропонував прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час червневого візиту до Києва. Тоді британський прем’єр уточнив, що військові Сполученого Королівства можуть забезпечити підготовку до 10 тисяч українських військовослужбовців кожні 120 днів.

Теми: КанадаВелика Британія
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