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Канада перебрасывает транспортные самолеты в Британию для доставки военной помощи Украине

"Европейская правда"Четверг, 25 августа 2022, 19:25

Авиационный отряд канадских войск на Ближнем Востоке, поддерживавший антитеррористические операции и миротворческие миссии ООН в Африке, передислоцируется в Великобританию для поддержки Украины.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает CBC News.

Министерство национальной обороны Канады назвало передислокацию двух транспортных самолетов C-130J и связанного с ними экипажа наземной поддержки необходимым в свете текущих усилий по поставке Украине оружия и боеприпасов.

Штаб аэротранспортного отряда в течение нескольких лет базируется в Кувейте во время операции Impact.

"Мы консолидировали в Шотландии наш тактический авиационный отряд C-130, чтобы иметь возможность оказывать такую ​​поддержку Украине в Европе и эпизодически оказывать поддержку на Ближнем Востоке, а также эпизодически оказывать поддержку в Африке", - сказал командующий штабом обороны Канады Уэйн Эйр.

Военные транспортные самолеты Канады — как C-130J, так и более крупные C-17s Globemasters — работают сверхурочно после того, как Россия совершила вторжение в Украину в феврале. Они переправляли гуманитарную помощь, военную технику и боеприпасы в пункты в Восточной Европе, откуда их можно было отправить через границу в Украину.

Напомним, ранее Канада также присоединилась к программе обучения украинских военных в Британии.

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Программу подготовки украинских военных на британской территории Владимиру Зеленскому предложил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время июньского визита в Киев. Тогда британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

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Темы: КанадаВеликобритания
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