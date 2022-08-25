Абхазія, яку не визнає Білорусь, хоче приєднатися до "Союзної держави"

Так званий президент невизнаної Абхазії Аслан Бжанія заявив, що ця окупована російськими військами територія Грузії готова стати учасником так званої Союзної держави Росії та Білорусі – притому, що Білорусь не визнає Абхазію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Медуза".

"У разі такої перспективи, як Союзна держава, до якої увійдуть Росія, Білорусь та інші держави, які б хотіли до цієї Союзної держави приєднатися, ми із задоволенням підтримали б цю ідею і були б повноправними учасниками Союзної держави", – заявив Бжанія в етері пропагандиського російського телеканалу.

Так званий президент Абхазії також висловив упевненість у тому, що ідея "Союзної держави" близька до "народу Абхазії" і "відповідає національним інтересам".

Нагадаємо, що Абхазія була утворена внаслідок насильницької окупації частини території Грузії російськими військами у 2008 році. Її "незалежність" відтоді визнали Росія, Венесуела, Нікарагуа, Науру та Сирія.

При цьому Білорусь ніколи не визнавала Абхазію, а її самопроголошений президент Аляксандр Лукашенко ще у 2015 році заявляв, що Мінськ поважає територіальну цілісність Грузії.

Так звана "Союзна держава Росії та Білорусі існує" з 2000 року. Її метою було поступове об’єднання двох держав у федерацію, але за весь цей час так і не було ухвалено жодної такої угоди.

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Нагадаємо, у травні колишній "президент" окупованого Росією Цхінвальського регіону Грузії Анатолій Бібілов підписав указ про проведення референдуму, посилаючись на "історичне прагнення" регіону приєднатися до Росії, повідомили тоді в його офісі.

Тбілісі засудив як "неприйнятні" плани Південної Осетії провести референдум про "приєднання" до Росії. Після цього новий ватажок Південної Осетії Аслан Гаглоєв відмовився від планів проведення референдуму про "приєднання" до Росії.

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