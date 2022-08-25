Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Абхазія, яку не визнає Білорусь, хоче приєднатися до "Союзної держави"

"Європейська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 19:47
Абхазія, яку не визнає Білорусь, хоче приєднатися до Союзної держави
БЖАНІЯ, ФОТО З САЙТУ "ПРЕЗИДЕНТА"

Так званий президент невизнаної Абхазії Аслан Бжанія заявив, що ця окупована російськими військами територія Грузії готова стати учасником так званої Союзної держави Росії та Білорусі – притому, що Білорусь не визнає Абхазію.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання "Медуза".

"У разі такої перспективи, як Союзна держава, до якої увійдуть Росія, Білорусь та інші держави, які б хотіли до цієї Союзної держави приєднатися, ми із задоволенням підтримали б цю ідею і були б повноправними учасниками Союзної держави", – заявив Бжанія в етері пропагандиського російського телеканалу.

Реклама:

Так званий президент Абхазії також висловив упевненість у тому, що ідея "Союзної держави" близька до "народу Абхазії" і "відповідає національним інтересам".

Нагадаємо, що Абхазія була утворена внаслідок насильницької окупації частини території Грузії російськими військами у 2008 році. Її "незалежність" відтоді визнали Росія, Венесуела, Нікарагуа, Науру та Сирія.

При цьому Білорусь ніколи не визнавала Абхазію, а її самопроголошений президент Аляксандр Лукашенко ще у 2015 році заявляв, що Мінськ поважає територіальну цілісність Грузії.

ВІДЕО ДНЯ

Так звана "Союзна держава Росії та Білорусі існує" з 2000 року. Її метою було поступове об’єднання двох держав у федерацію, але за весь цей час так і не було ухвалено жодної такої угоди.

Нагадаємо, у травні колишній "президент" окупованого Росією Цхінвальського регіону Грузії Анатолій Бібілов підписав указ про проведення референдуму, посилаючись на "історичне прагнення" регіону приєднатися до Росії, повідомили тоді в його офісі.

Тбілісі засудив як "неприйнятні" плани Південної Осетії провести референдум про "приєднання" до Росії. Після цього новий ватажок Південної Осетії Аслан Гаглоєв відмовився від планів проведення референдуму про "приєднання" до Росії.

Читайте також: Курс на анексію: з якими викликами вже незабаром може зіткнутися влада Грузії.

Теми: АбхазіяРосіяБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Абхазія
Грузинська влада пояснила, чому не протестує через зустріч Лукашенка з "президентом" Абхазії
Президентка Грузії: У межах мирної угоди з Україною РФ має вивести війська з Абхазії та Осетії
Лукашенко: Абхазія існує, її не стерти з карти
Останні новини
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
12:37
Конгрес США може не домовитись про кордон і допомогу Україні цього року – ЗМІ
12:22
Одеський художній музей відновив роботу після російської атаки
12:16
Зеленський дасть велику пресконференцію
12:11
Через негоду без світла 180 населених пунктів у 4 областях – "Укренерго"
12:11
інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного
12:09
Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:08
Генштаб офіційно заявив про знайдену прослушку в кабінеті Залужного
11:50
Spotify повністю припинив роботу в Росії: юрособу ліквідували
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
Усі новини...
Реклама: