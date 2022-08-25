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Абхазия хочет присоединиться к "Союзному государству", хотя Беларусь ее не признает

"Европейская правда"Четверг, 25 августа 2022, 19:47
Абхазия хочет присоединиться к Союзному государству, хотя Беларусь ее не признает
БЖАНИЯ, ФОТО С САЙТА "ПРЕЗИДЕНТА"

Так называемый президент непризнанной Абхазии Аслан Бжания заявил, что эта оккупированная российскими войсками территория Грузии готова стать участником так называемого Союзного государства России и Беларуси – притом, что Беларусь не признает Абхазию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание "Медуза".

"В случае такой перспективы, как Союзное государство, в которое войдут Россия, Белоруссия и другие государства, которые бы хотели к этому Союзному государству присоединиться, мы с удовольствием поддержали бы эту идею и были бы полноправными участниками Союзного государства", - заявил Бжания в эфире пропагандистского русского телеканала.

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Так называемый президент Абхазии также выразил уверенность в том, что идея "Союзного государства" близка к "народу Абхазии" и "соответствует национальным интересам".

Напомним, что Абхазия была образована в результате насильственной оккупации части территории Грузии российскими войсками в 2008 году. Ее "независимость" с тех пор признали Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Сирия.

При этом Беларусь никогда не признавала Абхазию, а ее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко еще в 2015 году заявлял, что Минск уважает территориальную целостность Грузии.

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Так называемое "Союзное государство России и Беларуси существует" с 2000 года. Ее целью было постепенное объединение двух государств в федерацию, но за все это время так и не было принято ни одного такого соглашения.

Напомним, в мае бывший "президент" оккупированного Россией Цхинвальского региона Грузии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении референдума, ссылаясь на "историческое стремление" региона присоединиться к России, сообщили тогда в его офисе.

Тбилиси осудил как "неприемлемые" планы Южной Осетии провести референдум о "присоединении" к России. После этого новый главарь Южной Осетии Аслан Гаглоев отказался от планов проведения референдума о "присоединении" к России.

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Темы: АбхазияРосcияБеларусь
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