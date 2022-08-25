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Влада Гааги хоче тимчасового звільнення від санкцій ЄС проти РФ

"Європейська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 20:16

Нідерландське місто Гаага проситиме тимчасового винятку з санкцій ЄС проти Росії, оскільки воно намагається вчасно знайти заміну контракту з російським постачальником газу "Газпромом".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Санкції, запроваджені Європейським Союзом проти Росії після її вторгнення в Україну, зобов’язують уряди та інші державні органи припинити діючі контракти з російськими компаніями до 10 жовтня.

Для Гааги це означає, що вона повинна знайти нового постачальника газу, щоб замінити існуючу угоду з "Газпромом".

Місто заявило, що провело загальноєвропейський тендер у червні та липні, але не залучило жодної пропозиції від потенційних постачальників.

"Індивідуальні переговори з постачальниками обов’язково приведуть до угоди", — написала в листі до міської ради олдермен Саскія Бруїнс, але, за її словами, це станеться не раніше кінцевого терміну 10 жовтня.

"Ми проситимемо звільнення від нашої поточної домовленості до 1 січня 2023 року, щоб гарантувати безпеку поставок і полегшити переговори", - сказала вона.

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Бруїнс впевнена, що відстрочку дозволять, оскільки Гаага виконала умову проведення своєчасного тендеру без позитивного результату.

Однак вона додала, що будь-який новий контракт, який має набути чинності 1 січня, буде значно дорожчим, ніж нинішня домовленість міста з "Газпромом".

Гаага є одним із багатьох нідерландських муніципалітетів, які мають енергетичний контракт з "Газпромом", але першою повідомила, що проситиме звільнення від санкцій.

Як повідомлялося, Естонія просуватиме ідею повного енергетичного ембарго проти Росії у восьмому пакеті санкцій ЄС за агресивну війну Кремля.

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Теми: НідерландиРосіясанкціїЄС
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