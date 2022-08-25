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Власти Гааги хотят временного освобождения от санкций ЕС против РФ

"Европейская правда"Четверг, 25 августа 2022, 20:16

Нидерландский город Гаага будет просить временное исключение из санкций ЕС против России, поскольку он пытается вовремя найти замену контракта с российским поставщиком газа "Газпромом".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Санкции, введенные Европейским Союзом против России после ее вторжения в Украину, обязывают правительства и другие государственные органы прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.

Для Гааги это означает, что она должна найти нового поставщика газа, чтобы заменить существующее соглашение с "Газпромом".

Город заявил, что провел общеевропейский тендер в июне и июле, но не привлек никакого предложения от потенциальных поставщиков.

"Индивидуальные переговоры с поставщиками обязательно приведут к соглашению", — написала в письме городскому совету олдермен Саския Бруинс, но, по ее словам, это произойдет не раньше окончательного срока 10 октября.

"Мы будем просить освобождения от нашей текущей договоренности до 1 января 2023 года, чтобы обеспечить безопасность поставок и облегчить переговоры", - сказала она.

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Бруинс уверена, что отсрочку разрешат, поскольку Гаага выполнила условие проведения своевременного тендера без положительного результата.

Однако она добавила, что любой новый контракт, который должен вступить в силу 1 января, будет значительно дороже, чем нынешняя договоренность города с "Газпромом".

Гаага является одним из многих нидерландских муниципалитетов, имеющих энергетический контракт с "Газпромом", но первой сообщила, что будет просить освобождение от санкций.

Как сообщалось, Эстония будет продвигать идею полного энергетического эмбарго против России в восьмом пакете санкций ЕС за агрессивную войну Кремля.

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Темы: НидерландыРосcиясанкцииЕС
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