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Попри санкції Росія заробляє понад $1 млрд на місяць, торгуючи зі США – АР

"Європейська правда"Четвер, 25 серпня 2022, 21:27

Росія продовжує постачати у Сполучені Штати товари вартістю в понад мільярд доларів на місяць – попри накладені на РФ санкції через повномасштабне вторгнення в Україну торгівля окремими товарами продовжується.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в матеріалі АР.

За підрахунками агенції, з кінця лютого з Росії до США надійшли понад 3600 партій дерева, металів, ґуми та інших товарів – це майже удвічі менше, якщо порівняти з аналогічним періодом 2021 року (близько 6000 поставок).

Серед найбільших товарних позицій у російському імпорті США – дерево (1294 партій), метали (909 партій), продовольство (341), нафта і газ (209), ґума (179), добрива (102), запчастини (67) й радіоактивні матеріали та амуніція (по 47).

 

Як пояснює глава Офісу з координації санкцій Державного департаменту США Джим О’Браян, повністю заблокувати торгівлю з Росією неможливо, оскільки це може негативно вплинути на світову торгівлю; крім того, в деяких випадках такі санкції більше б шкодили США, аніж Росії.

Ще одна з причин, яку вказує АР, – суперечність із санкціями Британії та ЄС, унаслідок чого виникає плутанина, оскільки вони і США публікують окремі санкційні списки. Як наслідок, принаймні одна російська компанія, яка постачає метал російській оборонній промисловості, досі торгує з американськими і європейськими фірмами.

Деякі російські товари адміністрація Джо Байдена не лише не планує забороняти, а й заохочує купувати – йдеться передусім про хімічні добрива, яких з початку вторгнення РФ в Україну прибуло понад 100 партій. Енергоресурси з Росії до США досі постачаються через те, що деяким компаніям дозволили завершити чинні контракти, перш ніж відмовлятися від російських енергоносіїв.

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У деяких випадках митним органам США важко встановити країну походження товару: приміром, американські компанії продовжують імпортувати нафту з Казахстану через російські порти, навіть якщо вона змішана з російською. Водночас багато американських компаній, зазначає АР, вирішують відмовлятися від російських товарів.

Агенція зазначає, що власне двостороння торгівля США і Росії ніколи не була великою, тому більший вплив мають експортні заборони Штатів, передусім технологічні, а також заморожування активів російського Центробанку на Заході.

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Теми: РосіяСШАсанкції
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