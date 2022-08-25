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Несмотря на санкции, Россия зарабатывает более $1 млрд в месяц, торгуя с США – АР

"Европейская правда"Четверг, 25 августа 2022, 21:27
Несмотря на санкции, Россия зарабатывает более $1 млрд в месяц, торгуя с США – АР

Россия продолжает поставлять в Соединенные Штаты товары стоимостью более миллиарда долларов в месяц – несмотря на наложенные на РФ санкции из-за полномасштабного вторжения в Украину торговля отдельными товарами продолжается.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале АР.

По подсчетам агентства, с конца февраля из России в США поступило более 3600 партий дерева, металлов, резины и других товаров – это почти вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (около 6000 поставок).

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Среди крупнейших товарных позиций в российском импорте США – дерево (1294 партии), металлы (909 партии), продовольствие (341), нефть и газ (209), резина (179), удобрения (102), запчасти (67) и радиоактивные материалы и амуниция (по 47).

 

Как объясняет глава Офиса по координации санкций Государственного департамента США Джим О'Браян, полностью заблокировать торговлю с Россией невозможно, поскольку это может негативно отразиться на мировой торговле; кроме того, в некоторых случаях такие санкции больше вредили бы США, чем России.

Еще одна из причин, указываемая АР, – противоречие с санкциями Британии и ЕС, вследствие чего возникает путаница, поскольку они и США публикуют отдельные санкционные списки. Как следствие, по крайней мере, одна российская компания, поставляющая металл российской оборонной промышленности, до сих пор торгует с американскими и европейскими фирмами.

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Некоторые российские товары администрация Джо Байдена не только не планирует запрещать, но и поощряет покупать – речь идет, прежде всего, о химических удобрениях, которых с начала вторжения РФ в Украину прибыло более 100 партий. Энергоресурсы из России в США до сих пор поставляются из-за того, что некоторым компаниям разрешили завершить действующие контракты, прежде чем отказываться от российских энергоносителей.

В некоторых случаях таможенным органам США трудно установить страну происхождения товара: например, американские компании продолжают импортировать нефть из Казахстана через российские порты, даже если она смешана с российской. В то же время многие американские компании, отмечает АР, решают отказываться от российских товаров.

Агентство отмечает, что собственно двусторонняя торговля США и России никогда не была большой, поэтому большее влияние оказывают экспортные запреты Штатов, прежде всего технологические, а также замораживание активов российского Центробанка на Западе.

Темы: РосcияСШАсанкции
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