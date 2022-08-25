Росія більше не буде гравцем на енергоринку Європи – Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що антиєвропейська політика Росії в енергетичній сфері буде руйнівною для самої РФ.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Через російський газовий шантаж ціни на газ в Європі цієї доби перевищили 3300 доларів за тисячу кубометрів. І ця російська антиєвропейська політика має дійсно руйнівний характер, але в стратегічній перспективі для самої ж Росії.

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Не буде більше такого гравця на енергоринку Європи як Росія".

Деталі: Зеленський зазначив, що зараз ситуація дуже небезпечна і гостра, але більшість європейських країн підійшли до енергетичної проблематики "дуже відповідально".

"Якщо хтось там в Росії думає, що цієї зими поставить на коліна Європу в цілому чи Україну, чи окремі країни – то це провальний розрахунок. Я вважаю, що Європа достатньо міцна, щоб виправити помилки минулого, щоб стати незалежною від російської енергосистеми, російських енергоносіїв і щоб не поступатися шантажу енергетичних терористів з "Газпрому"", - сказав президент.

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Він додав, що Україна тісно координує дії з партнерами і в цих питаннях.

"Уряд України, наші державні компанії роблять усе, щоб ми були готові пройти цей зимовий сезон, а він дійсно буде найскладнішим в нашій історії", - зазначив Зеленський.

Пряма мова: "Росія підготувала і нашій державі, і Європі, і світу багато проблем, криз і катастроф. Але найбільшої катастрофи все ж зазнає вона сама, сама держава-терорист. Цей "Титанік" прийшов до свого айсберга 24 лютого, і хоч би як вони намагалися залишитись на плаву, у них це не вийде".